Москва, 14 июня, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не хотели бы, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном уходили в «санкционное пике». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «санкционные устремления» некоторых политиков в США.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Нам (властям РФ) не хотелось бы, чтобы мы опять входили в санкционное пике, — заявил представитель Кремля журналистам. — Но это не наш выбор».

При этом Песков подчеркнул, что Москва намерена оценивать конкретные шаги из Вашингтона, а не планы.

Напомним, 12 июня сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм в интервью CBS News заявил, что в ближайшее время Конгресс США намерен ужесточить антироссийские санкции.

13 июня газета The Washington Post сообщила, что рассмотрение законопроекта о расширении ограничительных мер США в отношении РФ пройдет на текущей неделе — вместе с законопроектом о санкциях против Ирана.

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