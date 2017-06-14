Рим, 14 июня, 2017, 15:50 — ИА Регнум. «Многие города находятся в затруднительном положении, но и столица должна сыграть свою роль. Волна мигрантов не останавливается: в этом году мы должны подготовиться к приему 200 тысяч мигрантов». Так министерство внутренних дел Италии отвечает на письмо мэра Рима, Вирджинии Раджи, которая днем раньше попросила не присылать больше беженцев в столицу, сообщает La Repubblica,

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«Мы знаем, что напряжение растет, но, к сожалению, цифры будут расти. В соответствии с квотами, согласованными с ANCI (национальной ассоциацией муниципалитетов Италии — прим. ИА REGNUM ), столица и ее провинции могут вместить еще 2 тысячи беженцев», — сообщается в письме, адресованном мэру.

Италия никогда не сталкивалась с подобной ситуацией — найти убежище для такого большого количества беженцев. Согласно данным МВД, в настоящее время во временных и государственных центрах по приему беженцев размещены 180 тысяч человек. Область Ломбардия с 13% от общего количества мигрантов на первом месте, затем Лацио и Кампания с 9%, Пьемонт, Венето и Эмилия-Романья с 8%, Тоскана, Апулия и Сицилия с 7%. Но этого не достаточно, по оценкам МВД до конца года прибудут еще 200 тысяч человек. На этот раз, однако, министерство внутренних дел планирует не отправлять мигрантов префектам, но распределять беженцев согласно таблице, скоординированной с мэрами.

По данным МВД на 13 июня 2017 года, 64 тыс. 158 мигрантов прибыло в Италию, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Большинство беженцев прибывают из Нигерии (более 9500), Бангладеша (7199), Гвинеи (6011). Их них только 6505 человек ищущих убежища, Италия смогла «передать» в другие страны ЕС.

Новый план распределения мигрантов в стране уже выработан. В соответствии с соглашением от 10 июля 2014 года, каждая область должна принимать долю мигрантов, равную доле доступа к национальному фонду социальной политики. И для размещения вновь прибывающих беженцев регионам придется тщательно поработать. Например, в 2017 году количество беженцев в Ломбардии вырастет с нынешних 25 тысяч до более чем 28 тысяч мест, в Кампании с 16 тысяч до 19 тысяч человек. Это еще не все. Кроме того, согласно соглашению с муниципалитетами, в населенных пунктах до двух тысяч жителей разместятся по шесть мигрантов, муниципалитеты с более чем 2 тыс. жителей должны будут принять троих мигрантов на тысячу жителей, столичные города (уже под стрессом, так как являются транзитными центрами для многих беженцев) будут иметь «скидку»: 2/3 мигранта на тысячу жителей.