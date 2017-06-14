Санкт-Петербург, 14 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Выдворенных из России американских религиозных волонтеров не следовало привлекать к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Об этом заявили сразу несколько представителей властей на заседании Конституционного суда РФ 14 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru Главный зал КС РФ

Двое миссионеров-мормонов из США прибыли в Россию в качестве волонтеров по приглашению религиозной организации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней». Принимающая сторона представила сведения для их постановки на миграционный учет по месту нахождения организации в Самаре, а поселились они в квартире по другому адресу. В связи с этим полицейские составили протокол об административном правонарушении, после судебных разбирательств американцев оштрафовали и выдворили из России около года назад.

Суды ссылались на часть 1 и пункт 2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». Тогда граждане США подали жалобу в Конституционный суд РФ. По мнению заявителей, в правилах и условиях постановки на миграционный учет имеется неопределенность — иностранцы не понимают, где именно они должны становиться на учет, по месту работы или жительства, а это противоречит статьям 2, 18, 45 (часть 1) и 46 (часть 1) Конституции РФ.

Полномочный представитель МВД России в Конституционном суде Гайк Марьян заявил, что полицейские «совершили ошибку» при составлении протоколов. Ведь именно на принимающую сторону, организацию возложена обязанность по верной постановке на учет приглашенных иностранцев, и ответственность должен нести тот, кто нарушил обязанности, предусмотренные законом.

«В рассматриваемом случае полагаю, что, к сожалению, наши сотрудники допустили нарушения при привлечении к ответственности данных иностранных граждан. Я бы не говорил, что какая-то судебная вина есть в этом деле. Если посмотрим постановление о привлечении к ответственности, там ничего не сказано ни о какой принимающей стороне, ни о том, как она их ставила на учет. Там вообще этого ничего нет. Материал был собран неполный и представлен в суд неполный. Просто: «Обнаружены по такому-то адресу, а на учете стоят по другому адресу, иностранцы сказали, что не знали, что так нельзя». В данном случае говорить о том, что иностранные граждане нарушили статью КоАП, к сожалению, не можем, поскольку недостоверную информацию в органы миграционного учета о месте фактического нахождения данных граждан предоставила принимающая сторона, местная религиозная организация», — сказал Гайк Марьян.

Он добавил, что подобное нарушение со стороны юрлица влечет ответственность вплоть до уголовной.

При этом Марьян не считает, что оспариваемые заявителями нормы противоречат Конституции РФ. «Любой закон всегда, иногда в какой-то небольшой части, будет неправильно применяться. Это не значит, что он не соответствует Конституции», — подчеркнул представитель МВД в КС.

Он подчеркнул, что согласно оспариваемым нормам, вставать на миграционный учет можно как в жилом, так и нежилом помещении, как по месту жительства, так и по месту работы, по юридическому адресу организации.

«Единственное, что требуется — чтобы иностранный гражданин там находился. Всё, что от него требуется — чтобы он был там, где он встал на учет. И больше ничего», — сказал Марьян.

Он добавил, что данном случае миссионеры «не находились ни в каких трудовых отношениях» с мормонской церковью. Американцы при этом знали, где именно они были поставлены на учет, так как адрес был написан на отрывной части миграционной карты, а значит, они должны были заметить несовпадение адресов с местом их жительства. Марьян напомнил, что целью миграционного учета является получение достоверной, полной и оперативной информации о перемещениях иностранцев по России.

«Давайте представим, как вообще эту цель можно реализовать органам, если миссионеры, прибывшие по «религиозным делам», как указано в документах, ставятся на учет по месту принимающей стороны и, никогда не находясь там, разъезжают по региону и занимаются своими миссионерскими делами. В реальности пребывают вообще по другому месту совершенно. Как эту цель выполнить, если люди вообще даже не собирались там пребывать (по месту постановки на учет — прим.ред.), а когда их обнаружили, они сказали, что даже не знали, что что-то нарушили», — заметил Гайк Марьян.

Представитель президента РФ в Конституционном суде Михаил Кротов также считает, что американских волонтеров нельзя было привлекать к административной ответственности, так как свои обязанности они выполнили, остальная ответственность лежит на принимающей стороне.

«Как следует из материалов дела, заявители встали на учет по месту нахождения религиозной организации, пригласившей их, где они осуществляли волонтерскую деятельность, они исполнили обязанность, оговоренную федеральным законом», — сказал Кротов.

Он согласился, что именно приглашающая сторона принимает на себя гарантии по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашенных. «Можно полагать, что оснований для привлечения заявителей к административной ответственности не имеется», — подчеркнул Кротов.

Представитель Государственной думы в КС РФ Татьяна Касаева, в свою очередь, полагает, что оспариваемые нормы не нуждаются в поправках и не противоречат Конституции.

«Как правило, нормы носят уведомительный характер. В данном случае наши гости и партнеры нарушили определенные правила, поэтому такая ситуация произошла. Государственная дума уверена, что нормы менять не надо, они соответствуют Конституции и защищают права как россиян, так и иностранных граждан», — заявила Касаева.