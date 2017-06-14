Москва, 14 июня, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсурдным» предположение, что «прямая линия» с Владимиром Путиным может быть отрепетирована заранее.

Kremin.ru Прямая линия с Владимиром Путиным

По его словам, репетиции в этом случае абсолютно невозможны: как пойдет ход программы, зависит только от главы государства и ведущих.

«Это абсурдно называть репетицией, потому что нечего репетировать», — сказал Песков.

Песков уточнил, что накануне «прямой линии» проводится информационная встреча, а сама работа с массивом вопросов, поступающих от граждан, начинается сразу после их поступления.

«Это не инструктаж, а информационная встреча, люди же должны знать — многие приехали из других городов — куда приехали, как будет проходить передача, как все организовано», — сказал пресс-секретарь главы государства.

С гостями встречаются организаторы. В основном, гости — это герои материалов телеканалов «Первый» и «Россия», гражданские активисты. С ними регулярно перед «прямыми линиями» проводятся встречи, уточнил Песков.

Напомним, 15 июня состоится ежегодная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответит на вопросы граждан РФ. Ее будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».