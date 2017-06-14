Киев, 14 июня, 2017, 15:40 — ИА Регнум. США должны предоставить Украине летальное вооружение, усилить санкции в отношении Кремля и заключить с официальным Киевом двустороннее соглашение о безопасности. Как сообщает 14 июня пресс-служба украинского парламента, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время проведения переговоров в США.

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Отмечается, что Парубий провел ряд рабочих встреч в Совете национальной безопасности США, Государственном департаменте США и Министерстве обороны. Во время переговоров спикер украинского парламента предложил начать поиск новых форматов сотрудничества, в частности, заключить двусторонние соглашения о безопасности между Украиной и США. По словам Парубия, соглашение не отрицает возможное членство Украины в НАТО, а наоборот — будет способствовать ускорению вступления в Альянс.

При этом спикер парламента призвал американских союзников предоставить Украине летальное оружие.

«Ведь украинские солдаты на Донбассе сейчас защищают не только независимость Украины, но и безопасность всего свободного мира. Для Украины предоставление летального оружия — это символ поддержки Украины, которая борется за свою независимость», — сказал Парубий.

Он проинформировал, что Пентагон рассматривает возможность усиления ВСУ.

«Он (вопрос предоставления Украине летального оружия) не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым… Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США», — рассказал Парубий.

Он отметил важность усиления санкций в отношении Российской Федерации до восстановления территориальной целостности Украины. При этом Парубий назвал Россию «глобальной угрозой всего мира» и осудил «имперскую политику» Кремля.

«Пока Россия продолжает свою агрессивную политику, необходимо сохранять и усиливать санкции», — добавил Парубий.

Также спикер Рады считает, что главным событием, которое должно состояться в Вашингтоне, станет подписание меморандума о сотрудничестве между Конгрессом США и Верховной Радой. Этот меморандум, по словам политика, сделает сотрудничество между обоими парламентами более тесным и системным, в том числе на уровне комитетов.

«Документ предусматривает стратегическое сотрудничество в различных сферах деятельности обоих парламентов, что заложит важный прочный фундамент, предусматривающий целый ряд форм и моментов», — сказал Парубий.

Напомним, с 12 по 16 июня спикер Рады Парубий совершает визит в США. В частности, программа визита предусматривает встречи со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, сопредседателем Комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Адамом Смитом, председателем Комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей Маком Торнберри, сопредседателем Комитета по иностранным делам палаты представителей Элиотом Энгелем и с председателем Республиканского большинства в палате представителей Кевином Маккарти. Председатель Верховной Рады примет участие в конференции «US-UA Working Group Yearly Summit V: Providing Ukraine with an Annual Report Card», встретится с председателем Комитета по вопросам вооруженных сил Сената Джоном Маккейном и с сопредседателем Комитета по вопросам вооруженных сил Сената Джеком Ридом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Сенат США утвердил консолидированный проект государственного бюджета в общем размере $1,1 трлн на 2017 финансовый год. Документ предусматривает выделение не менее $560, 465 млн на поддержку Украины. С 2014 года США активно помогают Украине восстановить боеспособность вооруженных сил. В частности, военные инструкторы США регулярно проводят учения с украинскими солдатами. При этом на вооружение ВСУ были переданы 130 автомобилей Humvee, десятки радаров артиллерийской разведки типа AN/TPQ-48, AN/TPQ-49, AN/TPQ-36, системы военной радиосвязи типа Harris. Летом 2016-го на Украину осуществлены поставки 72 комплексов беспилотной разведки ближнего действия типа RQ-11 «Рэйвен». В составе каждого комплекса 3 малых беспилотника с радиусом действия до 10 км. Также США передали ВСУ партии огнестрельного вооружения (снайперские винтовки, пулеметы, патроны и т.п.).