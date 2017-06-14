* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 14 июня, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Более 100 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли 14 июня в контрнаступление в иракском городе Мосул, в результате чего погибло шесть сотрудников федеральной полиции и трое мирных жителей, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевик

По словам официальных лиц Ирака, боевики смогли проникнуть незамеченными в районе Дандан ранним утром 14 июня, захватив мечеть, откуда они с помощью громкоговорителей объявили о своей контратаке.

Официальные лица предоставили эту информации при условии сохранения анонимности, поскольку они не имеют права разглашать подобную информацию

Напомним, Мосул — второй по величине город Ирака. Операция по его освобождению от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началась в октябре 2016 года.

В ней участвуют регулярные подразделения иракской армии, а также вооруженные формирования, выступающие на стороне Багдада. На данный момент освобожден восточная часть города, за западную — по-прежнему ведутся бои.

Удерживающие части города боевики по-прежнему проявляют насилие к местному населению, в том числе использование гражданских лиц в качестве живого щита. Так, по данным ООН, только за прошедшую неделю от рук исламистов погибло более 200 человек. Мирные жители города также страдают от активного применения коалицией во главе с США авиации и артиллерии.