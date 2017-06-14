Москва, 14 июня, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт предложил пересмотреть полномочия региональных служб ветеринарного контроля, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

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«Сегодня ветеринарные службы субъектов Федерации выполняют сами все противоэпизоотические мероприятия, сами устанавливают планы этих мероприятий и сами контролируют их выполнение. Наша служба может работать только по переданным полномочиям — это установление и снятие карантина», — заявил Данкверт на заседании Совфеда.

«Благодаря тем решениям, которые принимал Совет Федерации, мы имеем ряд нормативных документов, в том числе по электронной сертификации, которые позволяют нам продвигаться вперёд, но само по себе институциональное обеспечение надзорных органов следует разъяснить», — указал он.

По его словам, в 2000-е годы в результате административной реформы структура государственной ветеринарной службы сложилась такая, что каждый регион имеет свою структуру ветеринарной службы, которая называется государственной, но Минсельхозу не подчиняется. «Фактически даже не согласовывается назначение врача, — указал глава Россельхознадзора.

«Эпизоотическое состояние в стране контролируемо, но требует законодательного вмешательства, потому что очень многое зависит от того, как врачи в субъектах РФ принимают решения», — добавил руководитель ведомства.