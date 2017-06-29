Санкт-Петербург, 29 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 16 июня вышел приказ Керенского армии и флоту о начале наступления:

Июньское наступление

«Россия, сбросив с себя цепи рабства, твердо решила во что бы то ни стало отстоять свои права, честь и свободу. Веря в братство народов, демократия русская обратилась ко всем воюющим странам с пламенным призывом прекратить войну и заключить честный для всех, не обидный мир.

Однако в ответ на призыв к братству противник позвал нас к измене; австро-германцы предложили России сепаратный мир и, пытаясь усыпить нашу бдительность братанием, бросили свои силы на наших союзников в расчете, разбив их, расправиться с нами. Ныне, убедившись, что Россия не даст себя обмануть, противник угрожает нам и уже стягивает силы на наш фронт.

Свободе и революции грозит гибель. Время настало, и армия должна выполнить свой долг. Верховный Главнокомандующий Ваш, овеянный победами вождь, признает, что каждый день дальнейшего промедления только усиливает врага, и что лишь немедленным и решительным ударом мы можем разрушить его планы.

Поэтому, в полном сознании великой ответственности перед отечеством, я от имени свободного народа и его Временного правительства призываю армии, укрепленные силой и духом революции, перейти в наступление.

Пусть противник не торжествует до времени над нами победой. Пусть все народы знают, что не по слабости говорим мы о мире. Пусть знают, что свобода увеличила нашу мощь. Офицеры и солдаты! Знайте, что вся Россия благословляет Вас на ратный подвиг во имя свободы, во имя светлого будущего родины, во имя прочного и честного мира.

Приказываю Вам — вперед!

Военный и морской м-р Керенский».

В опубликованном тогда же воззвании Керенского ко всему населению, министр призывает граждан забыть все споры, и, объединившись в «общий пламенный порыв», поддержать наступающую армию.

Временное правительство постановило ввести твердые цены на имеющиеся сельскохозяйственные машины и орудия и утвердило правила по их распределению.

Приказом при Главном Управлении Генерального Штаба учреждается особая комиссия по разработке законопроекта о введении женской трудовой повинности по военному ведомству, если комиссия принципиально признает ее возможной. К участию в трудах комиссии привлекаются представительницы союза женских демократических организаций и других женских обществ.

На частном совещании членов Госдумы Пепеляев, Шульгин, Гижицкий и Чихачев заявляют, что они, считая сильное и скорое наступление спасением России от гибели, решили направиться в действующую армию, не предрешая форм своего в ней участия. Пуришкевич делает доклад о своих впечатлениях на фронте. Совещание постановило: Комитет Госдумы увеличить до 20 человек.

Керенский в армии

На первом заседании секции съезда советов по Учредительному Собранию заслушивается доклад Брансона о результатах работ Особого Совещания по выработке избирательного закона.

На заседании аграрной секции заслушан доклад Чернова. Докладчик указывает, что центр тяжести предстоящих подготовительных работ в области земельных отношений должен лежать в мелиоративных работах, чтобы расширить площадь годной для обработки земли. Далее он указывает на то, что крестьянство требует запрещения земельных сделок. Это требование порождает ряд вопросов, которые предварительно нужно разрешить. Навсегда ли запрещаются сделки или до Учредительного Собрания? Кто явится хозяином земли: государство, областные органы и т. д. Каковы будут способы пользования землею? Все это подлежит сейчас разработке.

Заседание организационной секции. Исполком Совета Крестьянских Депутатов согласился на образование единого центрального органа при условии, что он входит в единый центральный орган в полном своем составе. После горячих прений собрание соглашается на равное представительство в центральном органе.

Намечается следующий состав центрального органа: 250 человек от Исполкома Совета Крестьянских Депутатов, 200 от съезда Советов и 50 от Петроградского Совета, по 2 представителя от фракции меньшевиков, большевиков и эсеров, по 1 представителю от остальных фракций и по 2 представителя от Всероссийского Совета Профсоюзов, железнодорожного и почтово-телеграфного союзов.

На Всероссийском Съезде Советов заслушивается приветствие от имени Американской Федерации Труда. Далее заслушивается доклад верховной следственной комиссии по преступлениям лиц старого режима. Муравьев с большим пафосом говорит об общем значении комиссии; указывает, что из самого факта ее работ видно, что старый режим безвозвратно погиб и т. д. Возмущается применением провокации, просмотром писем, практиковавшимся самодержавием. Конкретных дел и результатов работ комиссии не указывает, говорит, что разбор дел будет окончен к 1 сентября.

Выбирается делегация из 30 членов Съезда для участия в демонстрации 18 июня в Москве.

Бюро Исполкома Петросовета, заслушав заявление о том, что в типографии Каспари рабочие наложили запрет на прокламации Военной Лиги против демонстрации 18 июня, постановило запрет снять, прокламации передать в редакцию «Известий», как материал, на который надо печатно реагировать.

На юго-западном фронте 7-я и 11-я армии начали артиллерийскую канонаду для подготовки наступления.

Артиллерия

Штаб северного фронта был в Пскове, главнокомандующим этого фронта был Клембовский. Штаб западного фронта был в Минске, главнокомандующим его был генерал Деникин. Штаб юго-западного фронта находился в Каменец-Подольске, главнокомандующим его был генерал Гутор (8 июля его сменил генерал Корнилов). Штаб Румынского фронта был в Яссах, главнокомандующим его был генерал Щербачев. Ставка находилась в Могилеве, верховным главнокомандующим в это время был Брусилов, при начальнике штаба генерале Лукомском.

Деникин вспоминает о начале наступления:

«Наступление русских армий, предположенное на май, все откладывалось. Первоначально имелась в виду одновременность действий на всех фронтах; потом, считаясь с психологической невозможностью сдвинуть армии с места одновременно, перешли к плану наступления уступками во времени. Но фронты, имевшие значение второстепенное (Западный) или демонстративное (Северный), и которым надлежало начинать операцию раньше, для отвлечения внимания и сил противника от главных направлений (Юго-западный фронт), — не были готовы психологически. Тогда верховное командование решило отказаться от всякой стратегической планомерности и вынуждено было предоставить фронтам начинать операцию по мере готовности, лишь бы не задерживать ее чрезмерно и тем не давать противнику возможности дальних крупных перебросок…

В результате начало операций определилось следующими датами: 16 июня — на Юго-западном фронте; 7 июля — на Западном; 8 июля — на Северном и 9 июля — на Румынском. Последние три даты почти совпадают с началом крушения (6−7 июля) Юго-западного фронта…

Со времени занятия немцами Червищенского плацдарма (на Стоходе), главной квартирой Гинденбурга всякие операции были воспрещены, в надежде на естественное развитие развала страны и русской армии, которому должна была содействовать немецкая пропаганда. Удельный вес нашей армии оценивался немцами чрезвычайно низко. Тем не менее, когда в начале июня обозначилась серьезная возможность нашего наступления, Гинденбург счел необходимым снять с Западного европейского фронта 6 германских дивизий, и направил их на усиление группы Бем-Эрмоли: противнику хорошо известны были наши операционные направления…

У меня нет под рукой боевого расписания русских армий, но, во всяком случае, во всех районах наступления мы обладали превосходством сил и технических средств над противником, и в частности небывалым доселе количеством тяжелой артиллерии…

Главное направление удара армий Юго-западного фронта, под начальством генерала Гутора, намечено было — Каменец-Подольск — Львов. Армии были двинуты обоими берегами Днестра: ХI-я генерала Эрдели — на Злочов, 7-я генерала Селивачева — на Бржезаны, и 8-я генерала Корнилова — на Галич. Успех наступления приводил к овладению Львовым, к разрыву связи между фронтами Бем-Эрмоли и эрцгерцога Иосифа, — и опрокидывал в Карпаты, отрезая от естественных путей сообщения, левое крыло последнего. Прочие армии Юго-западного фронта (1-я и Особая) стояли растянутыми на широком фронте от реки Припяти до Брод, имея задачей активную оборону и демонстрацию.

16-го июня, на фронте ударных корпусов 7-й и 11-й армий, началась артиллерийская канонада, еще не слыханного никогда напряжения. После двухдневной непрерывной артиллерийской подготовки, разрушившей сильные укрепления противника, русские полки двинулись в атаку. Между Зборовым и Бржезанами и у последнего пункта, на протяжении нескольких верст, фронт противника был прорван; мы овладели двумя-тремя укрепленными линиями. 19-го атаки повторились на 60-тиверстном фронте, между верхней Стрыпой и Нараювкой. За два дня тяжелого и славного боя русские войска взяли в плен 300 офицеров, 18 000 солдат, 29 орудий и много другой военной добычи; овладели неприятельскими позициями на многих участках, и проникли в расположение противника на 2−5 верст, отбросив его, на Злочевском направлении, за Малую Стрыпу».

Антон Деникин (слева)

Троцкий дает менее оптимистичную картину наступления:

«Политика правительства в корне подрывает возможность успешных военных действий… Материальные предпосылки наступления крайне неблагоприятны. Организация продовольствия армии отражает собою общую хозяйственную разруху, против которой правительство нынешнего состава не может предпринять ни одной радикальной меры. Духовные предпосылки наступления неблагоприятны в еще более высокой степени. Правительство… вскрыло перед армией… свою неспособность определять политику России независимо от воли империалистических союзников. Результатом не могло не явиться прогрессирующее разложение армии… Массовое дезертирство… перестает в настоящих условиях быть простым результатом порочной индивидуальной воли, а становится выражением полной неспособности правительства спаять революционную армию внутренним единством целей… Правительство не решается на немедленное упразднение помещичьего землевладения, т. е. на единственную меру, которая убедила бы самого отсталого крестьянина, что эта революция есть его революция… в таких материальных и духовных условиях наступление должно неизбежно получить характер авантюры.

Командный состав почти сплошь считал, что наступление, безнадежное в военном отношении, вызывается исключительно политическим расчетом. Деникин после объезда своего фронта доложил Брусилову: «Ни в какой успех наступления не верю». Дополнительный элемент безнадежности вносился негодностью самого командного состава. Станкевич, офицер и патриот, свидетельствует, что техническая постановка дела исключила победу, независимо от морального состояния войск: «Наступление было организовано ниже всякой критики». К вождям кадетской партии явилась делегация офицеров, с председателем офицерского союза кадетом Новосильцевым во главе, и предупреждала, что наступление обречено на неудачу и приведет лишь к истреблению лучших частей. От предостережений высшие власти отделывались общими фразами: «Теплилась надежда, — говорит начальник штаба ставки, реакционный генерал Лукомский, — что, может быть, начало успешных боев изменит психологию массы и возможно будет начальникам вновь подобрать вырванные из их рук вожжи». В этом и была основная цель: подобрать вожжи…

Все было предоставлено на волю провидения. Не хватало только икон царицы. Их пытались заменить иконами демократии. Керенский разъезжал, взывал, благословлял… Выступление последних трех фронтов, в сущности фиктивное, совпало уже с началом крушения основного, т. е Юго-Западного фронта».

Союз офицеров армии и флота в знак сочувствия постановил поднести адмиралу Колчаку георгиевский кортик взамен брошенного им в море, а главный Совет «Военной Лиги» — послание, выражающее сочувствие.

Казачий съезд. Обсуждается проект устава Союза казачьих войск. Делами Союза ведает общеказачий круг и Совет Союза казачьих войск. Последний состоит из лиц, избираемых на 3 года от 13 казачьих войск, в числе 36 человек. В Совет, кроме них, входят казаки, члены Госдумы.

Заслушивается внеочередное заявление группы делегатов съезда, которые требуют от Временного правительства «твердой рукой вести страну далее до Учредительного Собрания, не останавливаясь перед применением вооруженной силы». Далее обсуждаются тезисы об Учредительном Собрании, которые содержат в себе основы избирательного права для казаков.

Революционные солдаты

Начала свою работу первая всероссийская конференция фронтовых и тыловых военных организаций большевиков в солдатском клубе «Правда». На конференцию съехались делегаты от 43 фронтовых организаций и 17 тыловых. Всего присутствовали 107 делегатов, представлявших собою 26 000 членов партии более чем от 30-ти городов и от 4-х фронтов.

«Правда» печатает декларацию гласных большевиков и междурайонцев, членов районных дум о мерах, которые необходимо провести в области городского самоуправления, чтобы удовлетворить интересы рабочих и городской бедноты.

Объявлена забастовка приказчиков мебельных, кроватных и зеркальных магазинов всего Петрограда; бастующих около 500 человек.

«Известия» пишут:

«За последнее время из различных концов России все чаще приходят известия о кровавых самосудах толпы над захваченными ею преступниками. Вчера все газеты облетело сообщение о расстреле пяти грабителей в Кронштадте»…

Исполкомом Юрьева было созвано объединенное заседание всех продовольственных комитетов, городского головы и его товарища, на котором принципиально был оговорен ряд мер, ведущих к урегулированию продовольственного вопроса. Проведение их в жизнь было возложено на соответствующие продовольственные комитеты.

В «Известиях» печатается призыв к демонстрации 18 июня с лозунгами: «мир без аннексий и контрибуций!», «право народов на самоопределение!», «скорейший созыв Учредительного Собрания!», «единство революционного движения рабочих, крестьян и армии!». Там же опубликован церемониал манифестации.

«Речь» печатает объявление о том, что ЦК партии кадетов постановил воздержаться от участия в демонстрации 18 июня.