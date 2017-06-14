Джакарта, 14 июня, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Десятки заключенных бежали из тюрьмы на западе Индонезии после разрушения стены, вызванной наводнением, сообщает 14 июня Associated Press.

ErikaWittlieb Тюрьма

Проливной дождь продолжался всю ночь в столице провинции Джамби на острове Суматра. В результате были затоплены многие дома и здания.

По словам главы министерства юстиции и прав человека Бамбанга Паласара, по меньшей мере 30 заключенных в настоящее время находятся на свободе, 21 преступника удалось задержать.

Паласар отметил, что тюрьма была рассчитана на 350 человек, в то время как в ней содержались 1 тыс. 238 заключенных.

Как заявили представители правоохранительных органов, в настоящее время продолжается эвакуация заключенных из частично затопленной тюрьмы. Для этой операции привлечены более 100 представителей полиции.

Напомним, крайняя переполненность тюрем в Индонезии очень часто становится причиной бунтов. Так, в результате вспыхнувших беспорядков в одной из тюрем страны на свободе оказались десятки преступников, некоторые из них до сих пор находятся на свободе.