Лондон, 14 июня, 2017, 12:58 — ИА Регнум.

Заключение соглашения между Консервативной партии Великобритании и Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии может быть отложено до следующей недели из-за пожара в многоэтажном здании в британской столице, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

О возможности заключения соглашения, благодаря которому у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй появится возможность получить большинство в парламенте страны, ранее сообщали британские СМИ.

«Соглашение между ДЮП и правительством Великобритании может быть отложена ввиду пожара в «Гринфел-Тауэр» и заявлений лидеров обеих партий», — написал в своем микроблоге в Twitter политический обозреватель BBC Норман Смит.

«По данным источников, задержка заключения соглашения с ДЮП не связана с «завязанием» переговоров, поскольку 95% сделки уже обговорено обеими партиями».

Напомним, 8 июня в Соединенном Королевстве состоялись внеочередные парламентские выборы, инициированные на фоне большого уровня поддержки Консервативной партии ее главой Терезой Мэй. Она, как отмечали эксперты, стремилась укрепить позиции своей партии в преддверии начала переговоров по Brexit.

Тем не менее на фоне волны терактов, произошедших в Лондоне и Манчестере, позиции премьер-министра страны пошатнулись, и вместо укрепления партии в парламенте, Мэй лишилась большинства в законодательном органе. Единственным способом, каким она может сформировать правительство, является создание коалиции с ДЮП.