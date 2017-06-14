Лондон, 14 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Информации о гражданах России, которые могли пострадать в результате пожара в многоэтажном жилом доме на западе Лондона, пока нет. Об этом сообщил РИА Новости представитель посольства РФ.

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«Мы запросили информацию, — говорит он. — Информации о россиянах нет, звонков на экстренный номер нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня на западе Лондона загорелся 27-этажный жилой дом Grenfell Tower. По последним данным, в результате происшествия пострадали и были доставлены в больницы около 50 человек. Еще несколько человек погибли.

ЧП произошло в районе Северный Кенсингтон.

Причины возгорания пока неизвестны.

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