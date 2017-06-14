Псков, 14 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. В Псковской области проводится внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ГК «МегаХолод», куда поступили заражённые птичьим гриппом полуфабрикаты. Как сообщили ИА REGNUM в управлении ветеринарии Псковской области, геном гриппа птиц обнаружила Псковская областная ветеринарная лаборатория в продукции производства ООО «Кудиновский мясной комплекс» (село Кудиново Московской области).

TvLith Полуфабрикаты

Речь идёт о полуфабрикатах торговой марки «Часар»: котлеты свино-говяжьи замороженные, тефтели весовые мясные, голубцы, перец фаршированный, люля-кебаб.

Внеплановая проверка на псковском предприятии, куда поступили полуфабрикаты из Подмосковья, проводится управлением ветеринарии Псковской области по согласованию с прокуратурой региона.

«Остатки продукции изъяты из оборота и находится на изолированном хранении», — отметили в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года очаг птичьего гриппа был обнаружен на одном из предприятий в Березняках Московской области, где за четыре дня от птичьего гриппа погибли более 11 тысяч кур. Из-за вспышки птичьего гриппа попали в больницы 14 человек. В мае вспышка птичьего гриппа была обнаружена в нижегородском селе Пикшень, в июне новый очаг заболевания выявлен в Татарии.

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