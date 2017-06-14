Ярославль, 14 июня, 2017, 12:45 — ИА Регнум. 15 июня в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского состоится открытие международной российско-китайской научной конференции на тему «Империя. Война. Революция. Международное значение Октябрьской революции и ее влияние на ход мировой истории». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГПУ.

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В 2016 году подписано соглашение между ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с Юго-западным университетом Китая об открытии на базе ярославского университета Китайского культурно-образовательного центра. Официальное открытие центра пройдет осенью этого года, но его работа уже фактически началась — на базе центра началось преподавание китайского языка на факультативной основе. Есть договоренность между ректорами университетов о том, что данная деятельность будет развиваться.

Создание на базе ЯГПУ Китайского культурно-образовательного центра активно поддержано посольством КНР в России, руководством крупнейшего в Ярославской области китайского инвестиционного проекта Хуадянь-Тенинская ТЭЦ, китайской общиной в Ярославле. И проведение международной конференции — первое крупное мероприятие центра.

«Российско-китайские научные конференции стали уже традиционными. Ежегодно они собирают представителей многих российских и китайских университетов и научных центров. Нынешняя конференция будет посвящена актуальной для Китая и России проблеме — 100-летию Октябрьской революции 1917 года. В конференции примут участие более 30 научных работников из Китая, а также многих российских регионов», — сообщили в пресс-службе ЯГПУ.

В последние годы активно развивается сотрудничество Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского с университетами Китайской Народной Республики. Сотрудничество предполагает совместные исследования научных работников, обмены преподавателями и студентами, проведение научных конференций и др.