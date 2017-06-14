Краснодар, 14 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Завершить ремонтные работы на трассах Краснодарского края, ведущих на Черноморское побережье, до обозначенного губернатором региона Вениамином Кондратьевым срока, не удастся. Как пояснили чиновники, причина кроется не в нерадивых работниках и подрядной организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Ремонт дорог

Как прокомментировал вице-губернатор Андрей Алексеенко, выполнить ремонтные работы к 15 июня помешала погода.

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«Дожди в конце мая — начале июня не позволили людям и технике выполнить задачи в полном объёме. Остались те виды работ, которые требуют сухой, жаркой погоды — это устройство основания, дорожная одежда и другие», — уточнил заместитель главы региона.

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По его словам, губернатор Кубани в курсе сложившейся ситуации, ему оперативно докладывают о ходе ремонта дорог. В связи с неблагоприятными погодными условиями завершение ремонта трасс, ведущих к Черному морю, перенесён на конец июня.

«Сейчас идет небольшое отставание от поставленных сроков, но этот период не затянется более чем на две недели», — заверил заместитель руководителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая глава региона Вениамин Кондратьев проинспектировал участки трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский и М4-Дон в Туапсинском районе. Руководитель Кубани поручил завершить ремонтные работы на дорогах, снять реверсивное движение к 15 июня.

Admkrai.krasnodar.ru Трассы на Кубани

На конец мая асфальтоукладочные работы по дороге на Новороссийск в районе поселка Афипский были выполнены почти на 90%. Должна была уйти к середине июня спецтехника и с автодороги от Дефановки до Джубги, а также с участка от села Архипо-Осиповка до поселка Возрождение рядом с Геленджиком, где в настоящий момент ведётся капитальный ремонт.

«Все работы будут завершены до 15 июня гарантированно», — заверил тогда заместитель главы региона Андрей Алексеенко.

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Напомним, 15 мая в Краснодарском крае было объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Синоптики предупредили о надвигающихся сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках Краснодарского края, Республики Адыгея прогнозировались резкие подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. В результате стихии в хуторе Крупский более десятка придомовых территорий ушли под воду. Экстренное предупреждение о вероятности разлива рек было распространено и в последних числах мая. Подъём уровня воды до неблагоприятных отметок прогнозировался на реке Чамлык в устьевой части реки Лаба, а также в среднем и нижнем течении реки Кубань. А в начале июня в регион пришёл грозовой фронт.