Калуга, 14 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. 114 уголовных дел за организацию незаконной миграции было возбуждено по итогам полицейской операции «Нелегал-2017» в Калужской области. Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Также возбуждено 682 уголовных дела по иным преступлениям, выявленным в ходе операции «Нелегал-2017», в том числе по 32 дела за незаконный оборот наркотических средств и 5 за противоправную деятельность в сфере оборота оружия. Установлено 3 лица, находящихся в международном розыске.

Полицейские выявили 295 нарушений миграционного законодательства: 212 нарушений правил въезда, выезда и пребывания на территории Российской Федерации и 83 нарушения порядка осуществления трудовой деятельности. Общая сумма административных штрафов составила 345 тысяч рублей.

За пределы Российской Федерации было выдворено 9 иностранных граждан, ещё один иностранец депортирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году из 7810 проверенных калужскими силовиками иностранных граждан и лиц без гражданства, 3084 находились на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания и осуществляли незаконную трудовую деятельность. В 2016 году в калужском регионе постоянно проживало более 61 тысячи мигрантов.