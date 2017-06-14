Вена, 14 июня, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Страны — члены ОПЕК в мае 2017 г. нарастили добычу черного золота на 290 тыс. баррелей в сутки от уровня апреля. Об этом, как передает ПРАЙМ, говорится в июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Рост добычи нефти в Ливии и Нигерии (…) привел к увеличению общего объема добычи нефти ОПЕК в мае на 290 тыс. баррелей в день, — говорится в докладе. — До 32,08 млн баррелей в сутки — максимального уровня этого года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая текущего года страны — члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны договорились продлить ранее заключенное соглашение о сокращении уровня добычи черного золота еще на 9 месяцев — до 1 апреля 2018 года. Условия соглашения остаются прежними.

Отметим, что в рамках данного соглашения российские нефтедобывающие компании должны сократить добычу черного золота на 300 тыс. баррелей в сутки.

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