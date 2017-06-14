Севастополь, 14 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Общественники обратились к председателю правительства Севастополя, ВРИО губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову, главному федеральному инспектору по Севастополю, руководителю приемной президента РФ Александру Антонцеву и председателю Заксобрания Севастополя Екатерине Алтабаевой с требованием не допустить установку Памятника примирения в Севастополе.

М.В.Цуканов Нужен ли памятник т.н. Примирения

По мнению представителей движения «Суть времени», инициатива Российского военно-исторического общества (РВИО) по установке данного памятника во-первых, не была согласована с жителями города и экспертами, а во-вторых — не приведет к примирению. ИА REGNUM публикует текст обращения.

Обращение жителей города-героя Севастополя.

В этом году в городе-герое Севастополе произошло событие, развитие которого вызывает недоумение и отрицательную реакцию среди значительной части местного населения. Более того, данный прецедент является нарушением демократических норм, а также прав жителей нашего города.

19 мая 2017 года ТАСС опубликовало материал, в которой говорится о том, что в Севастополе (на ул. Катерной, напротив Владимирского собора) собираются установить Памятник примирения, а его открытие запланировано уже на 4 ноября 2017 года (!). В публикации информационного агентства, а также на других федеральных и региональных новостных ресурсах сказано, что «установка памятника уже согласована с властями Севастополя».

29 мая 2017 года мы узнаем о том, что на месте планируемой установки Памятника примирения уже начаты работы по изучению геологии местности, а сами строительные работы начнутся через две недели после получения заключения Института геологии и геодезии «Геокоминтиз».

В первую очередь, нас беспокоит вопрос о том, что данное решение было принято без учета мнения самих жителей, а также общественных организаций города-героя Севастополя.

Представители общественного движения «Суть времени» направились к месту проведения подготовительных работ для строительства Памятника, и в диалоге с сотрудниками Института геологии и геодезии «Геокоминтиз» информация об уже ведущихся подготовительных работах и о сроках начала строительных работ подтвердилась.

Подчеркнем, что инициатива Российского военно-исторического общества (РВИО) по установке данного памятника, который, по словам исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, должен стать символом примирения между «белыми» и «красными», не была представлена на обсуждение широкой общественности. В связи с этим возникает закономерный вопрос: если данный памятник призван стать символом «общенародного примирения», то почему его установку и его проект не согласовали с тем самым народом, для которого он устанавливается?

Кроме того, при утверждении властями Севастополя инициативы установки Памятника примирения и его проекта, было не только полностью проигнорировано мнение общественности. Ни саму идею, ни место установки, ни проект памятника не были представлены на рассмотрение экспертов.

Так, представители Союза архитекторов Севастополя узнали о самом замысле и о том, каким видят данный памятник инициаторы его установки, из СМИ: «Памятник будет представлять собой 25-метровую стелу, на вершине которой установят фигуру, символизирующую Родину-мать. У подножия ее сыновьями предстанут склонившие головы красноармеец и поручик императорской армии. Между ними из чаши в виде оливкового венка будет гореть вечный огонь. Стелу выполнят из камня, а фигуры комплекса — из бронзы».

Опираясь на тот минимум информации, которую представители архитекторского сообщества Севастополя смогли почерпнуть из СМИ, они дали данной инициативе и проекту памятника своё экспертное заключение. Основная мысль заключения севастопольских архитекторов состоит в том, что инициатива установки масштабного монумента Примирения — это «навязанное насилие извне, внедрение в город подарочных композиций с пораженческой идеологией и с очередным покаянием».

В своем заключении эксперты подчеркивают, что в соответствии с градостроительными и архитектурными канонами в качестве символа памяти о трагических событиях в истории нашей страны (Гражданская война в России) стела высотой 20−25 метров явно не годится. Высокие и масштабные монументы, по мнению специалистов, хороши для олицетворения триумфа и победы. А когда мы говорим о примирении, то в русской традиции в этом случае принято склонять голову.

Таким образом, если и вести речь о символе примирения «красных» и «белых», то здесь уместным бы было установить либо невысокий памятник, либо небольшую мемориальную часовню, где можно было бы действительно склонить голову перед жертвами братоубийственной войны с обеих сторон. Очевидным является тот факт, что символом примирения между «красными» и «белыми» может стать лишь тот памятник, который будет адресован ко ВСЕМ жертвам Гражданской войны, а не только к тем, кто служил в рядах Белой армии (что мы, к сожалению, и наблюдаем в последнее время при открытии некоторых монументов и «памятных досок»).

Возникают также большие сомнения относительно необходимости установки данного памятника в городе-герое Севастополе.

Да, уже много лет после разрушения такой могучей страны, как Союз Советских Социалистических Республик, в российском обществе идут разговоры о необходимости примирения между «красными» и белыми». Но в данном случае и в первую очередь речь идет о прекращении искажения и осквернения всей нашей истории, включая советский и царский периоды, о прекращении той информационно-пропагандистской войны, которая разворачивается уже более 25 лет в отношении советского периода нашей истории.

И дело здесь не в открытии новых сомнительных памятников, а, как минимум, в публикации добросовестных исторических исследований и фактов, объективном анализе (в соотношении с мировой историей) всех страниц истории российской, издании учебников и научно-популярных книг, формирующих у молодежи бережное отношение к своему героическому прошлому и гордость за свою страну.

Именно об этом говорят и представители российской власти.

Так, в ходе оглашения своего ежегодного Послания к Федеральному Собранию в декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин произнес следующие слова: «Наступающий, 2017 год — год столетия Февральской и Октябрьской революций. Это весомый повод ещё раз обратиться к причинам и самой природе революций в России. Не только для историков, учёных — российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих событий».

«Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно такое ощущение Родины, и уроки истории нужны нам, прежде всего, для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь.

Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна», — сказал глава государства.

То есть, Путин говорит именно о содержании, о сути данного процесса «примирения»: о недопустимости лжи и спекуляций при рассмотрении истории России, о достоверности используемых исторических фактов, об объективном их анализе и осмыслении (а такое, повторим, можно осуществить только в соизмерении российской истории с мировой), о направленности такого осмысления на «укрепление общественного, политического, гражданского согласия» в нашей стране — в стране, и это необходимо подчеркнуть, где преобладающее большинство населения, как показывают соцопросы, с уважением относиться к советскому периоду нашей истории (его героям, государственным деятелям).

И, в конечном счете, речь идет о примирении не только отдельных частей нашего общества, но и о примирении всех граждан России со своей сложной и героической историей, о почитании тех наших соотечественников, которые защищали страну от иноземных захватчиков, строили государство (развивали его экономический, военный, научно-технический и культурный потенциалы).

Интересно, в связи с этим и заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сделанное в январе 2015 года во время традиционного рождественского интервью журналистам: «Не было достаточно справедливым российское общество во время империи. И социальные, и имущественные расслоения. И этот фактор был использован всеми этими пропагандистами… Но стремление-то к справедливости присутствовало в революционном процессе, и разве мы можем сказать, что плохо то, что люди стремились к справедливости?»

То есть, когда мы говорим о примирении, то имеется в виду выстраивание конструктивного и продуктивного для будущего нашей страны диалога между двумя частями наших соотечественников.

С одной стороны — преобладающая часть населения России, кому дорог советский период истории (его достижения, в том числе победа СССР над фашистской Германией, его герои, возникшая после 1917 года для всего мира историческая перспектива). С другой — сторонники досоветского (в том числе, монархического) периода российской истории.

Как показали результаты одного из самых масштабных социологических опросов (АКСИО-2), проведенного в России в 2011 году, 86% опрошенных высказались за то, чтобы «официально признать величие СССР и всемирное значение его достижений, величие идей, на которых он был построен, величие советского народа, спасшего мир от фашизма». (И лишь 7% отнеслось к советскому периоду отрицательно, а другие 7% опрошенных не ответили.)

Обратим также внимание и на то, что в некоторых российских регионах местные власти совершенно неверно трактуют призыв руководства России о необходимости примирения и, например, (под слова о «примирении») осуществляют акции, направленные, в основном, на очернение нашего советского исторического периода, то есть настраивают против себя большинство местного населения, кому дороги память и достижения СССР.

Имеется в виду следующее: создание и распространение лживых мифов об СССР и его деятелях, попытка реабилитации тех участников Белого движения, которые поддержали Гитлера и воевали во время Великой Отечественной войны на стороне фашисткой Германии (а также установка памятников, в том числе и этим участникам Белого движения).

Вот лишь небольшой перечень шагов, уже предпринятых в некоторых регионах в сторону такого псевдопримирения, которое вызвало резкое осуждение со стороны местного населения:

Памятник «Исход» в Новороссийске с табличкой, содержавшей фамилию пособника нацистов генерала Туркула и цитату из его мемуаров. Табличка с фамилией Туркула была демонтирована благодаря общественности.

Памятная доска маршалу Маннергейму в Санкт-Петербурге — военному и политическому деятелю, участвовавшему в организации Блокады Ленинграда. Памятная доска демонтирована решением суда и с позором передана в музей Первой Мировой войны в Царское село. Заметим, что инициаторами установки памятной доски выступило Российское военно-историческое общество (РВИО).

Мемориальная доска не реабилитированному военному преступнику Александру Колчаку в Санкт-Петербурге. Мемориальная доска демонтирована решением Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербург.

Установка в станице Еланской Ростовской области памятника атаману Краснову (который в годы Великой Отечественной войны перешёл на службу Гитлеру). На данный момент ведется борьба за демонтаж памятника. Экскурсии для школьников и курсантов кадетских училищ к памятнику уже запрещены.

Попытка смены советских герба и флага города Севастополя на герб династии Романовых в обход общественного мнения. Проект закона о смене герба и флага города отозван депутатами Законодательного Собрания Севастополя, благодаря массовому общественному протесту.

Вот что делается в некоторых регионах России под разговоры о необходимости примирения между «красными» и «белыми», что, в свою очередь, не имеет никакого отношения к самой идее примирения!

Если всерьез говорить по этой теме, то нужно, как минимум, предпринять следующие шаги, направленные против насаждаемой российскому обществу «десоветизации»:

1. Прекратить все провокационные разговоры о «выносе В.И.Ленина из Мавзолея». Ибо В.И.Ленин является создателем Советского государства, благодаря которому наша страна не распалась в 1917 году на несколько нежизнеспособных частей, а сохранила свой суверенитет. А впоследствии именно Советский Союз дал отпор фашисткой Германии, спас мир от «коричневой чумы XX века».

2. Прекратить переименования городов, улиц и площадей, носящих имена героев и государственных деятелей советского периода.

3. Прекратить попытки реабилитации (в том числе, установку памятных досок и памятников) тех представителей Белого движения, которые отличились зверствами (карательными акциями) против мирного населения (например, один из руководителей Белого движения А. Колчак), а также воевали на стороне Гитлера (к примеру, атаман П. Краснов).

4. Прекратить транслировать через систему российского образования и СМИ целую систему мифов о советском периоде нашей истории и его деятелях. В том числе, лживые и не имеющие отношение к реальности цифры о количестве «жертв политических репрессий в СССР», мифы о «геноциде казачества» (известно, что казаки воевали и на стороне «белых», и на стороне «красных»).

Если мы действительно хотим достигнуть общенародного примирения, то поминать жертв Гражданской войны нужно с обеих сторон, а не проводить поминальные мероприятия по отношению только к представителям Белого движения, что, к примеру, уже несколько лет мы наблюдаем в Крыму и в Севастополе, а также в некоторых других регионах России.

Пока не будут предприняты эти шаги, все разговоры о необходимости примирения «белых» и «красных», а также попытки устанавливать памятники в честь этого примирения будут являться только ширмой для навязывания российскому обществу процесса «десоветизации» и реабилитации участников «Белого движения», часть которых, подчеркнем, помогала фашистской Германии воевать против СССР.

Напомним также о том, что часть белогвардейцев, воевавшая на стороне Гитлера, рассматривала Великую Отечественную войну, как «продолжение Гражданской войны» и была готова во имя «взятия реванша» отдать нашу страну в порабощение фашистским захватчикам.

Если говорить конкретно об установке памятника в честь примирения в городе-герое Севастополе, то здесь хочется отметить следующее.

Нашему городу навязываются сомнительные новые памятники в то время, как все еще не установлен Мемориальный комплекс «Героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне» на мысе Хрустальном — мемориальный комплекс, который должен увековечить героическую страницу в истории нашего города-героя. Отметим, что ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, уже давно ведут борьбу за реализацию этого проекта.

Советский народ защитил свою Родину и спас мир от фашизма. Свою бесценную лепту в это историческое деяние внес и город-герой Севастополь. И жители Севастополя хотят видеть в своем городе памятники, посвященные этому великому подвигу.

Более того, и это хочется отметить особо, идея создания «Мемориала героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне» не вызывает раскола и разногласий в нашем обществе. Победа в Великой Отечественной войне священна для каждого из нас и память об этом событии вносит в саму идею примирения («общественного, политического, гражданского согласия»между двумя частями современного российского общества) свой решающий вклад.

Исходя из вышеизложенного, мы, жители города Севастополя, а также представители общественных организаций и политических партий, обращаемся в Правительство г. Севастополя, Законодательное собрание г. Севастополя, а также в Приемную президента РФ в Севастополе и настаиваем на том, чтобы:

не допустить установку Памятника примирения в Севастополе без учета общественного мнения: без проведения широких общественных слушаний и масштабного опроса общественного мнения вплоть до референдума;

не допустить под предлогом «примирения» увековечивание памяти предателей интересов России, коллаборационистов и пособников Гитлера;

решить вопрос закладки и строительства Мемориального комплекса «Героическим защитникам Севастополя в Великой Отечественной войне» на мысе Хрустальном.

Не уважая свою историю, по-честному и объективно не разбираясь во всех ее периодах, мы рискуем нарушить гражданский мир в обществе, в очередной раз отдать наше государство на разрушение.

А этого допустить нельзя!

Руководитель севастопольского отделения общественного движения «Суть времени»

Кирилл Сизиков