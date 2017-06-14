Вашингтон, 14 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Американские ученые пришли к выводу о том, что большинство звезд, подобных Солнцу, рождаются парами. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте arxiv.org.

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Специалисты провели анализ данных радиообзора пылевого облака в созвездии Персея. В процессе исследования они выявили целый ряд молодых звезд возрастом не более полумиллиона лет, а также тех, чей возраст не превышает 1 млн лет.

Среди них 45 звезд оказались одиночными, 19 двойных и пять — с большим числом компонент. При этом только одна модель звездообразования, разработанная учеными, соответствовала наблюдаемым результатам. В этой модели все звезды образуются парами из газо-пылевого облака.

Основываясь на этом наблюдении, ученые высказали гипотезу о том, что Солнце также могло сформироваться вместе со звездой-близнецом. Эта вторая звезда со временем отдалилась от него и смешалась с другими звездами галактики.

Напомним, что Солнце является звездой Солнечной системы и относится к типу «желтый карлик». Считается, что возраст Солнца составляет приблизительно 4,5 млрд лет.