Москва, 14 июня, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Цены на нефть 14 июня остаются на негативной территории после публикации 13 июня данных от Американского института нефти (API), которые показали сильный рост запасов нефти и бензина за прошлую неделю, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на выходе уже официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США», — отметил эксперт.

«Нефтяные цены остаются под прессингом несмотря на локальный отскок, который был совершен в последние два дня. Но, что остается важным так это то, что котировки нефти остаются у локальных минимумов, демонстрируя большее стремление к падению, чем к росту», — считает Костенко.

«Если 14 июня данные по запасам нефти также покажут их рост, а также повышение запасов бензина, то цены на нефть возобновят свое падение», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 14 июня нефть подешевела на данных API о росте запасов в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,86%, до 48,30 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 1,01% — до 45,99 доллара за баррель.

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