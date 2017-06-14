Ярославль, 14 июня, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Ярославское УФАС России возбудило дело против «Ярославльводоканала» за нарушение закона «О защите конкуренции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной антимонопольной службе.

Алексей Яковлев ИА REGNUM «Ярославльводоканал»

В начале 2017 года АО «Ярославльводоканал», принадлежащее мэрии Ярославля, провело закупку на поставку природного биорегулятора «Биофокс» без проведения конкурса у ООО «Тортилла», директором и учредителем которого до момента сделки являлась Елена Блощицына — по всей вероятности, жена директора «Ярославльводоканала» Вадима Блощицына.

Объем закупки составил 2,6 тонны по цене, указанной на сайте компании-производителя — 9971 рублей за килограмм, без каких-либо скидок за столь масштабную сделку. Закупка была произведена у единственного поставщика — ООО «Тортилла». При этом у «Биофокса» есть аналоги, как отечественные («Биоксим Аква»), так и импортные («Оксидол»).

Прокуратура области провела проверку госзакупки и выявила нарушения закона — неправомерный выбор способа закупки у единственного поставщика. Материалы направлены в антимонопольную службу области для проведения проверки.

Антимонопольная служба признала директора «Ярославльводоканала» Вадима Блощицына виновным в совершении административного правонарушения, и он оштрафован на 20 тысяч рублей за неконкурсную закупку биорегулятора «Биофокс» у единственного поставщика.

После этого ярославское УФАС провело проверку в отношении «Ярославльводоканала» за те же самые действия и приняло решение возбудить дело по факту нарушения закона «О защите конкуренции».

«Если комиссия найдет нарушение закона, то мы имеем право оштрафовать «Ярославльводоканал» на сумму от 100 000 до 300 000 рублей и обратиться в Арбитражный суд Ярославской области с иском о расторжении договора. Это же может сделать любая организация, которая пострадала от незаконной сделки. «Ярославльводоканал» может добровольно расторгнуть договор с ООО «Тортилла», и тогда штраф останется, но обращаться в суд мы не будем», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела контроля органов власти и рекламы ярославского УФАС Сергей Гаврилов.

Первое открытое заседание Комиссии антимонопольного органа по рассмотрению дела назначено на 29 июня 2017 года.

В региональный Следственный комитет прокуратурой Ярославской области направлена информация для проведения проверки в порядке уголовно-процессуального законодательства в отношении должностных лиц «Ярославльводоканала» по факту злоупотребления служебным положением.

Вадим Блощицын был назначен директором АО «Ярославльводоканал» в декабре 2016 года, после прихода на пост главы города Владимира Слепцова.