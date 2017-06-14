Усинск, Коми, 14 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. На территории Усинска и в Усть-Цилемском районе Коми объявлен режим ЧС из-за подтопления населенных пунктов. Несколько человек эвакуированы из своих домов.

Тимин Евгений Паводок

Как ИА REGNUM сообщили в администрации города Усинска, на территории МО сохраняется режим «Чрезвычайная ситуация».

«В настоящее время на места паводка выехала комиссия КЧС и ОПБ для координации и контроля ситуации. Выставлены предупреждающие знаки о закрытии автодороги «Усинск» — «Колва» с целью недопущения утопления техники», — говорится в сообщении пресс-службы города.

Произведено отключение деревни Праскан от электроснабжения, в связи с тем, что вода близко подошла к ТП — 60. Возможно подтопление 19 жилых домов, в которых проживает 34 человека, из них детей — 12 детей, маломобильных — 11.

Кроме того, подтоплено еще 14 жилых домов в соседней деревне, где проживают 40 человек, и 18 придомовых территорий.

Также, по информации местной администрации, паводок добрался и до населенных пунктов в Усть-Цилемском районе. Так, в селе Среднее Бугаево осуществляется эвакуация пострадавшего населения. В село Усть-Цильма доставлено 16 человек, 13 человек размещено в пункте временного размещения, два человека — у родственников, один гражданин определен в Усть-Цилемскую ЦРБ.

Всего в населённых пунктах района подтопленными оказались 52 придворовых территории, где проживает 150 человек, в том числе 33 ребёнка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Коми, ранее в целях безаварийного прохождения паводкоопасного периода в регионе проведена соответствующая подготовительная работа, в том числе: в муниципальных образованиях на период паводка созданы необходимые запасы продовольствия и медикаментов, обеспечена бесперебойная работа системы оповещения населения, проведены тренировки с администрациями муниципальных образований и сельских поселений с дежурными службами по оповещению и информированию населения.