Киев, 14 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. 15 июня вступает в силу закон о запрете георгиевской ленты на Украине, сообщает пресс-служба Верховной рады.

Voenpro.ru Георгиевская лента

Согласно опубликованному документу, «запрет производства и пропаганды георгиевской ленты» начнет действовать с 15 июня 2017 года на территории Украины. С момента вступления в силу закона любое «публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты» будет наказываться штрафом.

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В случае, если граждане Украины будут замечены повторно в течение года в «пропаганде» георгиевской ленты, им грозит арест до 15 суток с конфискацией георгиевской ленты.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная рада 16 мая запретила использовать георгиевскую ленту. По мнению украинских политиков, георгиевская лента является символом «пропаганды» и «сепаратизма».

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Напомним, из-за ношения георгиевской ленточки во время Дня Победы в Санкт-Петербурге украинские политики хотят лишить всех государственных наград и званий заслуженного мастера спорта России и Украины, экс-лидера сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука.