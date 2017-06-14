Москва, 14 июня, 2017, 12:22 — ИА Регнум. «Последние высказывания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной заставили рынок считать, что наиболее вероятным будет снижение основной процентной ставки на 0,50% до 8,75%, а не на 0,25% до 9,0%», — отметил эксперт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Но, несмотря на эти ожидания, рубль остается устойчивым ко всем невзгодам, включая и падение цен на нефть. Главным стабилизирующим фактором по-прежнему остается привлекательность игры на разнице процентных ставок между внутренними ставками ЦБ РФ и внешними, например, как у ФРС, ЕЦБ, ЦБ Японии и Банка Англии», — пояснил Костенко.

Дополнительным поддерживающим условием, по его мнению, «является проходящий сейчас период дивидендных выплат, которые во многом пополняются за счет продаж валютной выручки компаниями-экспортерами».

«Скорее всего, именно до заседания ЦБ РФ российская валюта будет оставаться в диапазонах против евро и доллара США. Для пары евро/рубль диапазон 63,55−64,20, а для пары доллар США/рубль 56,90−57,10. Результат заседания ФРС если и скажется, то незначительно», — предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 56,90 рубля за американскую валюту и 63,77 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 10 и 1 копейку соответственно.

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