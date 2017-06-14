Киров, 14 июня, 2017, 13:06 — ИА Регнум. «Конечно, я не имею права учить журналистов, но, если мы хотим, чтобы люди сюда приезжали, надо видеть что-то кроме негатива.». — отметил Васильев.

Kirovreg.ru Игорь Васильев

В частности, он отметил, что «в Кирове один из лучших в Приволжском федеральном округе медицинских университетов»: «Опорный вуз, почти сорок тысяч студентов, учатся ребята из шестнадцати стран»

Кроме того, по словам врио губернатора, Кировская область занимает шестое место в стране по производству молока (По данным Росстата, в 2016 году надои молока в регионе составили 610 тыс. тонн, в России — 30,7 млн тонн. ИА REGNUM ).

Также Васильев отметил, что в регионе много оборонных, химических, биотехнологических, фармацевтических предприятий: «Нанолек» совместно с французами выпускает пятивалентную вакцину для детей. Завод «Росплазма» будет делать препараты крови. Он давно стоит без дела, мы договорились с новым итальянским инвестором. Несмотря на все санкции и контрсанкции, наш шинный завод Pirelli остается самым крупным в России, и 80% продукции идет на экспорт в Европу. Вы слышали об этом? Зато все в курсе суда по делу «Кировлеса». Другим нужно гордиться!».

«В итоге что получается? В мае я ездил в Лузу, городок на границе с Коми. В школу пришли: седьмой класс, за партой сидит девочка с бантиками ─ симпатичная, умненькая. Спрашиваю: «Какая у тебя мечта?» Отвечает: уехать из Лузы. Ну что же творится-то? Шикарный край, красивая природа, а местная девчонка хочет вырасти и сбежать, — говорит Васильев. — На мой взгляд, люди делятся на две категории. Первые ищут, где лучше и теплее, где все отлажено до них. Такая, знаете, постоянная миграция в поисках земного рая. […] А вторая категория — те, кто пытается создать комфортную среду вокруг себя. Начиная с условной Лузы. Мне, разумеется, ближе вторые. Честно говорю, я приехал в Киров, чтобы здесь сделать хорошо».

Необходимо отметить, что в последние годы Кировская область, действительно, получила в СМИ широкую известность благодарная делу «Кировлеса», в рамках которого российский оппозиционер Алексей Навальный получил один из своих уголовных сроков.

В 2016 году губернатор Кировской области Никита Белых был задержан при получении взятки в особо крупном размере и до сих пор находится в СИЗО.

Со страниц местных и федеральных изданий регулярно звучит критика местных и региональных властей и на менее громкие темы. Так, по итогам проведения в Кирове Дня России и Дня города портал «Вятский наблюдатель» провел мониторинг социальных сетей и отметил, что по итогам праздника «восторженных отзывов просто не найти», а Киров, «и без того далеко не претендующий на звание столицы, вплотную приблизился к званию самого «унылого провинциального городишки».

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В областном правительстве категорически не согласны с такой точкой зрения.

По мнению помощника губернатора Кировской области по взаимодействию СМИ Яны Страузовой, данная точка зрения отражает «мнение узкой группы посетителей соцсетей и сайта, не являющего СМИ». На самом же деле в День России было организовано множество площадок, которые собрали сотни кировчан и гостей города. В мероприятиях активно и с удовольствием участвовали и взрослые, и дети, а сам праздник получил множество позитивных откликов.