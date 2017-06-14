Москва, 14 июня, 2017, 12:16 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 14 июня объявлен «желтый» уровень опасности из-за возможной грозы и порывистого ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Manuka Тучи

Желтый — третий из пяти уровней погодной опасности. Он предупреждает о том, что погода является потенциально опасной. Желтый уровень объявлен 14 июня для большей части регионов Центрального федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Московском регионе будет тепло и дождливо, возможны грозы. Погода будет облачной с прояснениями, воздух прогреется до +20 градусов в Москве и до +21 — в Подмосковье. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 м/с, при грозе возможны порывы до 12−17 м/с.

«Желтый» уровень опасности объявлялся в столичном регионе 13 июня. Причиной стала возможная гроза и сильный ветер.