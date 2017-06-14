Ногинск, Московская область, 14 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Следователи проверяют сообщения СМИ о водителе автомобиля, который не пропустил машину скорой помощи в Московской области, сообщает региональный главк СКР.

Dtpin.ru Скорая помощь

Инцидент произошел в Ногинском районе. В телесюжете одного из федеральных каналов сообщалось, что автомобиль Hyundai не пропустил машину скорой помощи в районе поселка Радиоцентр.

В скорой помощи находилась пациентка в тяжелом состоянии, ее везли в больницу. Водитель легкового автомобиля препятствовал проезду медиков.

В настоящее время следователи выполняют необходимые проверочные мероприятия, обстоятельства произошедшего уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Воронеже бригада «скорой помощи» более 40 минут добиралась по вызову — в результате пациент не дождался врачей и умер. Медики винят в задержке владельцев автомобилей, стихийно припаркованных в районе станции, где мужчине стало плохо.

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