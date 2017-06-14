Рига, 14 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Профессиональное общество помощников врачей амбулаторной службы Латвии выразило поддержку бессрочной забастовке семейных врачей, заявил глава общества Юрис Раудовс, сообщает портал Rus.delfi.lv. К акции протеста также присоединилась Ассоциация медсестер, а ранее и Ассоциация сельских семейных врачей. Это может означать, что на время забастовки свою работу не будут выполнять не только врачи, но и их практики в целом.

Seguonews.it Забастовка врачей

Напомним, так как ситуация в сфере семейной медицины стала критической, семейные врачи Латвии приняли решение объявить забастовку 3 июля. Соответствующий документ в понедельник, 12 июня, был передан министерству здравоохранения, государственной инспекции труда и Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству. Согласно решению Ассоциации, с 3 июля семейные врачи откажутся выполнять свою работу до того времени, пока не будет достигнуто соглашение с правительством и Минздравом о выполнении их требований.

«События последнего времени свидетельствуют, что права латвийских пациентов на получение помощи от семейного врача и возможности самих врачей лечить пациентов в ближайшем будущем подвергнутся еще большей опасности», — говорится в заявлении ассоциации.

Одно из требований состоит в увеличении капитации (финансирование на работу практики семейного врача) с нынешних 1,25 евро на 30% ежегодно в последующие три года. Врачи требуют также увеличить тарифы за их манипуляции не менее чем на 45% в 2018 году.

Ассоциация требует в течение трех лет повышать зарплату медсестер и помощников врачей на 30% в год, поддерживать развитие независимых практик, а также ввести обязательное использование семейными врачами электронного здравоохранения только через год после того, как Латвийская ассоциация семейных врачей получит убедительные данные о функциональности системы и достаточной защите личных данных пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2017 года ассоциация подала Минздраву требования увеличить зарплаты семейных врачей, их помощников и медсестер, обеспечить защиту данных пациентов в системе электронного здравоохранения, а также дать врачам время на подготовку к ее использованию.

Ранее руководитель ассоциации семейных врачей Сармите Вейде заявила, что политики не решают проблемы здравоохранения, а, наоборот, добиваются того, чтобы из Латвии уезжали квалифицированные врачи и выпускники-медики.