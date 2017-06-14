Лондон, 14 июня, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила сторонника Brexit Стивена Барклая на должность в министерстве финансов, сообщает 14 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Член Консервативной партии Стивен Барклай займет должность секретаря по экономическим вопросам в министерстве финансов Соединенного Королевства.

В этой должности он будет ответственен за связи правительства Великобритании с сектором финансовых услуг.

Барклай — член парламента с 2010 года, до этого он работал в одном из банков страны, его задача была предотвращать финансовые преступления.

Во время референдума о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза Барклай активно выступал за поддержку

Напомним, 8 июня в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы, в результате которых Консервативная партия потеряла парламентское большинство, что породило надежды у некоторых политиков ЕС о том, что Brexit обратим.