Москва, 14 июня, 2017, 12:10 — ИА Регнум. В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали лидера столичного отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который участвовал в пикете против реновации у здания Госдумы РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Одиночный пикет против реновации у здания Госдумы РФ

«Меня задержали во время пикетирования, я продержался полчаса, — сказал политик. — А потом сказали, что я якобы нарушил правила одиночного пикета».

Митрохин также добавил, что стражи порядка доставили его в ОВД «Тверское». Вместе с ним, по словам оппозиционера, находятся еще 10 активистов, протестовавших против закона о реновации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Москве у здания Госдумы на Охотном Ряду проходил одиночный пикет против реновации. Председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин держал плакат: «Реновация, это — насилие, бесправие, беззаконие».

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