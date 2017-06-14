Вильнюс, 14 июня, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Сейм Литвы после представления не одобрил поправки к закону о наркологическом контроле, в которых предусмотрено принудительное лечение от алкоголизма, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 июня, в парламенте Литвы.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР Алкоголики

Проект подготовили члены Сейма социал-демократ Риманте Шалашявичюте и член партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис. Они предлагали предусмотреть принудительную госпитализацию лиц, которые страдают от алкоголизма и наркомании, когда у таких лиц ярко выраженное состояние абстиненции, к чему приводит постоянное употребление веществ, действующих на психику.

Предлагалось назначать принудительное лечение, когда проживающие или связанными с такими лицами люди (например, близкие родственники) испытывают постоянное психологическое или физическое насилие, вызывающее угрозу для здоровья и жизни окружающих, а также несут финансовые убытки; когда такие лица могут нанести существенный вред своему здоровью и жизни. В законе о наркологическом контроле также предлагалось установить, чтобы беременные женщины тоже принудительно госпитализировались, если из-за злоупотребления веществ, действующих на психику, возникает угроза для плода.

«Цель проекта — создать предпосылки для принудительной госпитализации в соответствующих условиях не только наркологических больных, но и лиц, которые подозреваются в алкоголизме или наркомании, а также для принудительной госпитализации беременных, если из-за злоупотребления веществами, действующими на психику, возникает угроза для плода, а также четко определить круг лиц, которые могут обращаться к врачу психиатру для первичного медицинского осмотра», — пояснили Шалашявичюте и Жемайтис.

Ныне действующий закон наркологическом контроле не предусматривает предлагаемого в проекте регулирования. В законе говорится только о принудительной госпитализации наркологических больных согласно порядку, установленному в законе о контроле над психологическим здоровьем. В законе также не предусмотрена возможность принудительной госпитализации беременной, если из-за употребляемых ею психотропных веществ возникает угроза для плода.

За такой закон проголосовало 10 парламентариев, против были 14, 42 воздержались. Поправки к закону возвращены инициаторам для усовершенствования.

Напомним, согласно Всемирной организации здравоохранения, Литва является самой пьющей страной в мире.