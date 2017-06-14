Москва, 14 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Прямые потери от африканской чумы свиней (АЧС) в России с момента занесения болезни в страну в 2007 году составили 5 млрд рублей, в то время как косвенные потери от простоя предприятий достигли 50−70 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 июня заявил руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт в Совете Федерации во время «правительственного часа».

Pixabay.com Свиньи и деньги

«Мы за это время потеряли 800 тыс. свиней, примерно прямые убытки от африканской чумы свиней 5 млрд, косвенные можно считать по-различному, но от 50 до 70 (млрд) от простоя предприятий», — заявил Данкверт.

По его словам, за этот период было зарегистрировано 1144 вспышки АЧС в 46 субъектах РФ.

Отметим, что АЧС проникла в Россию в 2007 году с территории Грузии. Сейчас вспышки заболевания обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии и на Украине.

В 2016 году ущерб от АЧС в России составил более чем 1,5 млрд рублей в сравнении с 96 млн рублей в 2015 году. Высокие экономические потери обусловлены тем, что зараженное поголовье полностью уничтожается во избежание дальнейшего распространения смертельной болезни.