Вильнюс, 14 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Сейм Литвы после того, как 101 парламентарий проголосовал «за», никто не было против и 3 парламентария воздержались, принял резолюцию «По поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза», сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 июня, в пресс-службе парламента Литвы.

(сс) Elionas2 Брексит

В этом документе Сейм отмечает, что «единство членов ЕС в переговорах с Соединенным Королевством — единственный и необходимый гарант подходящего соблюдения интересов ЕС и его граждан и неделимости Сообщества». Вместе с тем подчёркивается значение конструктивных переговоров и слаженного процесса выхода Соединенного Королевства из ЕС, как основы развития дальнейших отношений.

В резолюции Сейм отмечает, что в процессе выхода Соединенного Королевства из ЕС особенно важны интересы и права граждан. По этой причине Литва призывает Великобританию гарантировать преемственность и защиту прав граждан Литвы, проживающих, работающих, учащихся и создающих свое будущее в Соединенном Королевстве, и гарантирует, что приложит все усилия для того, что права граждан страны в ЕС и Литве были должным образом защищены.

В резолюции подчеркивается, что Соединенное Королевство, несмотря на свое решение покинуть ЕС, остается стратегическим партнером Литвы; предполагается, что будущие отношения ЕС и Великобритании будут оставаться тесными, будут по-прежнему опираться на равноправные права и обязанности. Принятым документом Сейм благодарит Соединенное Королевство за «постоянную и решительную поддержку стран Прибалтики, когда они укрепляли демократию, повышали безопасность, стимулировали рост экономики и стремились к членству в ЕС, НАТО и в других международных организациях».

В документе подчеркивается, что обязательства, принятые во время членства Соединенного Королевства в ЕС, должны быть выполнены, чтобы можно было избежать негативного влияния на многолетний бюджет ЕС и финансирование программ, имеющих больше значение для Литвы.

Принятой резолюцией Сейм призывает правительство и министерство иностранных дел Литвы во время переговоров по Brexit сохранить как можно более тесное сотрудничество по вопросам прав граждан, политическим, экономическим вопросам, вопросам безопасности и обороны. Сейм призывает упомянутые учреждения постоянно и подробно информировать Сейм о ходе переговоров и достигнутых результатах.