«Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций»
Москва, 17 июня, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Проходившая в Москве с 15 по 19 мая 2017 года выставка «Металлообработка-2017» оказала неизгладимое впечатление на представителей японской делегации. Такое предположение можно сделать на основании вышедшей в издании Japan Business Press статья Нобуо Сугахара «Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций». О причинах японского потрясения достижениями русских станкостроителей рассказывает доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Прежде всего, стоит обратить внимание на статью, опубликованную Нобуо Сугахарой. Статья переламывает суждение о России как «стране вечного кризиса»: автор обращает внимание на то, что еще со времен противостояния с Советским Союзом западные специалисты внимательно следили за станкостроением СССР, которое являлось и продолжает являться залогом способности страны производить качественное оружие. Особенно же станкостроение становится важным, когда речь заходит о производстве оружия высокоточного и высокотехнологичного.
В качестве примера можно привести случай с компанией «Toshiba», которую американцы обвинили в пособничестве создания советской бесшумной подводной лодки посредством поставки своих станков. Инцидент этот, произошедший в 1987 году, вызвал большой скандал, спровоцировавший высылку советских дипломатов. С наступлением же лихих 90-х, область станкостроения в России оказалась надолго заброшена.
Перед страной встала задача не лидерства в какой-либо области производства, а элементарного выживания. Но перемены к лучшему, совпавшие для России с приходом президента Владимира Путина, способствовали постепенному выправлению ситуации в промышленности. Шаг за шагом модернизация добралась и до важнейшего сектора, которым по праву считается станкостроение.
Что же именно так поразило обычно придирчивых японцев в увиденном на выставке «Металлообработка 2017», читайте в статье: Японец впечатлён русским станкостроением
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