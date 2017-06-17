Москва, 17 июня, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Проходившая в Москве с 15 по 19 мая 2017 года выставка «Металлообработка-2017» оказала неизгладимое впечатление на представителей японской делегации. Такое предположение можно сделать на основании вышедшей в издании Japan Business Press статья Нобуо Сугахара «Рассвет российского машиностроения на фоне экономических санкций». О причинах японского потрясения достижениями русских станкостроителей рассказывает доктор исторических наук, постоянный автор ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

На штурм новых рубежей! Советский плакат

Прежде всего, стоит обратить внимание на статью, опубликованную Нобуо Сугахарой. Статья переламывает суждение о России как «стране вечного кризиса»: автор обращает внимание на то, что еще со времен противостояния с Советским Союзом западные специалисты внимательно следили за станкостроением СССР, которое являлось и продолжает являться залогом способности страны производить качественное оружие. Особенно же станкостроение становится важным, когда речь заходит о производстве оружия высокоточного и высокотехнологичного.

В качестве примера можно привести случай с компанией «Toshiba», которую американцы обвинили в пособничестве создания советской бесшумной подводной лодки посредством поставки своих станков. Инцидент этот, произошедший в 1987 году, вызвал большой скандал, спровоцировавший высылку советских дипломатов. С наступлением же лихих 90-х, область станкостроения в России оказалась надолго заброшена.

Перед страной встала задача не лидерства в какой-либо области производства, а элементарного выживания. Но перемены к лучшему, совпавшие для России с приходом президента Владимира Путина, способствовали постепенному выправлению ситуации в промышленности. Шаг за шагом модернизация добралась и до важнейшего сектора, которым по праву считается станкостроение.

Что же именно так поразило обычно придирчивых японцев в увиденном на выставке «Металлообработка 2017», читайте в статье: Японец впечатлён русским станкостроением

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