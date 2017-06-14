Москва, 14 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации жилья в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Закон поддержали 399 депутатов, два — против, один — воздержался.

Черкасский Андрей ИА Красная Весна Пятиэтажки. Северное Чертаново. Москва

Принятию закона предшествовала большая дискуссия, законопроект был существенно доработан.

«Можно с уверенностью сказать, что вопросы тех, кто участвует в программе, решены, все права граждан защищены, и защищены очень эффективно», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Великое переселение

Все фракции Госдумы поддерживают закон.

«Великое переселение. Бесплатно, в новом доме, с улучшенной планировкой. Это хороший шаг правительства и личная заслуга мэра Москвы Сергея Собянина», — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Нет у реновации конца

Закон отличается от первоначальной редакции, как день и ночь, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, отметив консолидированные усилия представителей всех думских фракций по работе над инициативой.

«Мы будем внимательно следить за правоприменением. По итогам осенью можно будет вернуться к закону. Если реновация пройдет успешно, ее можно будет распространить на всю Россию», — считает парламентарий.

Нет закона, который устроит всех поголовно

Задача парламента — в том, чтобы права жителей домов, попавших под реновацию, не были нарушены, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Нет такого закона, который устроит всех поголовно, но Госдума пошагово сделала все, чтобы закон защитил права граждан», — сказал вице-спикер Госдумы.

Рабочая группа на протяжении всего срока полномочий Госдумы будет заниматься мониторингом исполнения закона о реновации, подчеркнул Толстой.

«Митингующим возле Думы удалось предложить конструктивную повестку защиты прав москвичей», — добавил он.

Суть закона

Под реновацией жилищного фонда понимается совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой реновации и направленных на обновление среды проживания граждан в целях предотвращения формирования аварийного жилищного фонда в городе Москве и в целях обеспечения развития жилых территорий, создания благоприятной среды жизнедеятельности, общественных пространств и благоустройства территорий, следует из документа.

В программу реновации войдут многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, в которых собственники жилых помещений и граждане, имеющие право пользования жилыми помещениями на условиях социального найма, поддержали включение данных домов в проект программы. При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 год.

Прописана процедура голосования по программе реновации. Собственники жилья, чьи дома вошли в программу реновации, смогут получить на выбор равнозначные или равноценные квартиры в домах, расположенных в том же районе столицы, исключение составят Зеленоград и ТиНАО, где квартира в новом доме может быть выделена в пределах административного округа.

Новые помещения будут оборудованы всем необходимым, а их общая площадь будет не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью, по подсчетам экспертов, в среднем на 35% дороже прежнего жилья.

Если собственник захочет получить при реновации жилье увеличенной площади или с большим числом комнат вместо равнозначного, он сможет приобрести его за доплату. Кроме того, участники программы смогут выбрать: жилье или денежная компенсация. В случае выбора компенсации, взносы на капремонт, ранее выплаченные, не вернут. Прописаны также нормы, касающиеся взявших ипотеку. Так, согласно вводимым нормам, сохраняются те же условия по погашению кредита, что были прописаны в их изначальном договоре.

Граждане получают право на полноценную защиту своих прав в суде.

Ключевые нормы

Кроме того, депутаты Госдумы выделяют четыре ключевые поправки, принятые по итогам общения с москвичами, чьи дома попали в программу. Так, первая поправка гарантирует, что граждане, которые живут в коммуналках, должны будут получить отдельные квартиры. Вторая устанавливает порядок включения домов в программу реновации: в первую очередь войдут коммуналки и дома, которые находятся в предаварийном состоянии. Еще одна поправка гарантирует владельцам нежилых помещений предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов. Четвертая касается возможности включения в программу: в программу можно будет попасть не до дня завершения голосования жителей Москвы по этому вопросу — 15 июня, а после принятия закона Госдумой и до подписания его президентом.

Выйти из программы после принятия закона будет все же можно. Жильцы в течение 90 дней со дня принятия решения о реновации до дня подписания документов о праве собственности или договора о соцнайме на новое жилье либо до выплаты компенсации смогут провести общее собрание собственников помещений об исключении их дома из проекта программы. Для этого им нужно будет собрать более одной трети общего числа голосов всех собственников помещений в таком доме.