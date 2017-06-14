Москва, 14 июня, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Решение о конфискации картины Карла Брюллова «Христос во гробе» у коллекционера Александра Певзнера из Германии отменено президиумом Верховного суда России. Об этом 14 июня сообщает RT.

Mkrf.ru Картина «Христос во гробе»

Как отмечено в решении суда, производство по уголовному делу о контрабанде в отношении Певзнера будет возобновлено, отмене подлежит определение Верховного суда от 28 апреля 2016 года. Картина ранее была изъята в пользу Русского музея.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта 2017 года Конституционный суд РФ постановил пересмотреть дело в отношении Певзнера о контрабанде картины Брюллова. Ранее дело было прекращено за истечением срока давности, однако полотно владельцу не вернули.

Напомним, в 2003 году Певзнер ввез в Россию из Бельгии законно приобретенное полотно Брюллова «Христос во гробе». Немецкий коллекционер собирался продать картину Русскому музею, однако не оформил документы на ввоз картины должным образом. В отношении коллекционера возбудили уголовное дело о контрабанде, а работу русского живописца изъяли.