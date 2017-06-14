Ростов, Ярославская область, 14 июня, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области на мемориальном (воинском) кладбище вандалы надругались над могилами павших солдат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростова.

Евгений Мухтаров Вандалы опрокинули несколько надгробий на мемориальном кладбище Ростова

Воинское кладбище находится в 2,8 километрах от центра города за Борисоглебским переездом. На нем захоронены погибшие в Великую Отечественную войну и ветераны, военнослужащие, отдавшие жизнь при выполнении интернационального долга в Афганистане и в «горячих точках» на территории бывшего СССР. На кладбище установлен монумент «Защитник Родины», к которому регулярно возлагаются венки. 13 июня жители Ростова обнаружили, что кто-то опрокинул несколько надгробий и дотла сжёг венки у монумента. Скорее всего всё это произошло 12 июня в День России.

«Мы написали заявление в органы внутренних дел и они начали расследование происшествия. Опрокинутые плиты поставлены на место, утверждена смета для покраски памятника и мы ждем хорошей погоды, чтобы не красить его в дождь», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Ростова Константин Шевкопляс.

В настоящий момент сотрудники полиции города Ростова проводят розыскные действия.