Вильнюс, 14 июня, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис недоволен тем, как государство использует недвижимость, которым оно владеет, сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 июня, в правительстве Литвы. «Удивительно, что за 27 лет не была проведена инвентаризация имущества. Не менее удивительно неэффективное использование имущества. Эту проблему, наконец, мы должны взять и решить», — считает Сквернялис.

Nicolas Raymond Литва

По словам премьера, отчет и предложения, как эффективнее управлять недвижимостью, которым владеет государство, представит министерство финансов на заседании правительства. Тогда и будут приняты необходимые решения.

Управляющий централизованной недвижимостью государства — госпредприятие Имущественный банк, подготовивший первый годовой отчет об управлении госимуществом за 2016 год, представил анализ, из которого видно, что часть министерств владеют большей площадью, чем им требуется для выполнения их прямых функций.

Государству принадлежит более 28 тыс. объектов, общая площадь которых составляет 10,45 млн кв. м. Этим имуществом, остаточная стоимость которого составляет более 3 млрд евро, управляют 724 государственных учреждения и предприятия, а их содержание ежегодно обходится государству в 180 млн евро. Наибольшую часть государственной недвижимости составляют объекты научного (почти 19%), административного (17%) и промышленного и складированного (11,5%) предназначения. Больше всего госимущества сосредоточено в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.

Отчет показал, что часть государственной недвижимости административного предназначения (которую составляют более 2 тыс. объектов, общая их площадь достигает 1,79 млн кв. м, а остаточная стоимость — 950 тыс. евро) управляется и используется неэффективно.