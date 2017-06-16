Доха, 17 июня, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Возможно ли разрастание катарского кризиса от дипломатического до полноценного военного противостояния? Каким будет расклад сил и союзничающих сторон в случае возможного конфликта? Читайте подробности в статье военного обозревателя ИА REGNUM Леонида Нерсисяна.

Катар

Действия стран, объявивших Катар пособником террористов, к настоящему моменту ограничиваются прекращением поставок продовольствия. Это можно считать жесткой мерой, поскольку Катар, граничащий по суше с Саудовской Аравией, оказался в затруднительном положении, будучи явно не готов к такому повороту событий.

Вообще, действия саудовцев, пытающихся выставить Катар основным и чуть ли не единственным разжигателем ближневосточного экстремизма, можно расценивать как лицемерие высшей пробы. А все обращенные в сторону Дохи обвинения смело обращать к Эр-Рияду.

Но, тем не менее, слово не воробей, эскалация напряженности вокруг Катара разворачивается, а весь мир теперь напряженно следит за тем, не выльется ли имеющий место конфликт в противостояние с применением силы. Четкая скоординированность действий основных обвинителей — Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов — позволяет предположить, что операция готовилась загодя, на протяжении как минимум нескольких недель.

Катар же, обладая сравнимыми финансовыми возможностями, совершенно теряется при сопоставлении людских резервов по сравнению со своими оппонентами. Если ситуация развернется в сторону самого острого противостояния, эскалация может начать «наматывать» на себя все новых и новых участников.

О возможном сценарии «горячего» продолжения конфликта читайте в статье: Снова «Война в Заливе»? США, Катар и Саудовская Аравия

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