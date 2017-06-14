Ростов-на-Дону, 14 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум.

Родину писателя Антона Чехова и актрисы Фаины Раневской — город Таганрог — миновала угроза затопления. Спасатели 13 июня предупредили о том, что порывы ветра могут спровоцировать повышение уровня воды в Таганрогском заливе до опасных отметок, передает ИА REGNUM 14 июня.

ИА REGNUM Таганрогский залив

В этой связи подтопление грозило низменным и прибрежным территориям.

Согласно статистике метеоданных за прошедшие сутки, которая опубликована на портале Таганрогского филиала «Администрации морских портов Азовского моря», уровень воды в заливе нормализуется.

Ночью уровень воды достиг отметки 1,2 м. Но затем ветер стих, опасность подтопления миновала.

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Большая вода подтопила сёла и хутора Ростовской области

Отметим, что Таганрог и Неклиновский районы наиболее подвержены ударам стихии. Так, в конце сентября 2014 года, когда в Ростовскую область пришла непогода, нагонная волна оказалась причиной подтопления 3,9 тыс. домов и более 10 социальных учреждений. Несколько дней тысячи жителей Дона оставались без электричества из-за многочисленных порывов высоковольтных линий.

В семи муниципалитетах было объявлено чрезвычайное положение. Режим ЧС действовал в том числе и в Таганроге. Ущерб, нанесённый ураганом, превысил 1 млрд рублей.

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