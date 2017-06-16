Киев, 17 июня, 2017, 00:15 — ИА Регнум. Череда репрессий против Православной Церкви на Украине продолжается. Задуманные законопроекты, по сути запрещающие деятельность УПЦ МП, захваты храмов, — к подобным эпизодам присоединяется уголовное дело, возбужденное, не больше, не меньше, по статье 110 ч.2 УК, которая описывает финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строка, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Что стоит за обвинением, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Цитата из х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». реж. Александр Роу. 1961. СССР Оседлать беса

Подобным антигосударственным деянием, вменяемым горсовету Одессы, стало финансирование им Спасо-Преображенского собора МП. Речь идет про выделение $84.000 на содержание этого памятника архитектуры. Истец — депутат Верховной Рады Виталий Куприй, по мнению которого, церкви МП участвуют в гибридной войне России против Украины, священники оказывают поддержку ополченцам, а Россия — внимание — «под прикрытием церкви и патриарха Кирилла» занимается своим подрывным делом на востоке страны.

То, что кажется совершенно неадекватным, сильно искаженным восприятием действительности, на самом деле, содержит определенный смысл. Церковь является одним из опаснейших противников майданной власти — как минимум, опаснейшим потенциально. Пока что церковь не вступает в политическую борьбу, представляя молчащее русскоязычное большинство, но если случится так, что она решит включиться в борьбу, а большинство перестанет молчать, то Церковь способна будет стать объединяющей силой противодействия беззаконию.

Так чем же занята Церковь сейчас — и правильна ли ее позиция? Читайте в статье: «Как бесы на ладан»: почему майдан так боится церкви

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