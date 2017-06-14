Вашингтон, 14 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Деятельность Дональда Трампа на посту президента США одобряют лишь 37% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные социологической службой Gallup International.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа сократился до 37% в конце прошедшей недели, — говорится в сообщении. — Этот показатель на 1% меньше, чем зарегистрированный неделей ранее, этот рейтинг является наименьшим средним показателем поддержки работы администрации Трампа.

Отмечается, что работой Трампа на посту главы Белого дома недовольны 58% американцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Трамп неоднократно предъявлял претензии к американским СМИ за предвзятое отношение к его деятельности и к нему самому. Кроме того, в апреле 2017 года глава Белого дома обвинил в своем рекордно низком рейтинге «фейковые СМИ», которые регулярно сообщают искаженную информацию.