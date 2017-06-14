Красноярский край, 11 февраля, 2005, 07:47 — ИА Регнум. Сумма задолженности по арендным платежам за землю ОАО "Коммунальник" составляет порядка 5,5 млн. рублей. Об этом 10 февраля на заседании межведомственной комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю заявил председатель комиссии Алексей Плишкин.

Представители акционерного общества доложили членам комиссии о том, что им была предоставлена льгота, в счет которой "Коммунальник" бесплатно обслуживал в городских банях детей и пенсионеров, но руководство вовремя не предоставило документацию об этом в администрацию Красноярска. В связи с этим долг продолжал начисляться.

По окончанию доклада представителей "Коммунальника", комиссия предложила руководителям ОАО проанализировать еще раз сложившуюся ситуацию, подготовить новые варианты документов и определить сроки выплаты задолженности до марта.