Тверь, 14 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Фестиваль «Нашествие» пройдет в Конаковском районе Тверской области с 7 по 9 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Вопросы подготовки к проведению фестиваля обсуждались 13 июня на координационном совещании по обеспечению правопорядка в Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

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«Фестиваль «Нашествие» является одним самых крупных на территории региона. В прошлом году он привлёк более 200 тысяч человек со всей России. Важно, чтобы мероприятие оставило у гостей только позитивные впечатления», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на совещании, вопросы обеспечения безопасности и комфортного пребывания участников на фестивале организаторы решают во взаимодействии с Правительством Тверской области, региональными управлениями ФСБ и МВД. Каждый день в охране правопорядка на территории проведения фестиваля будут участвовать около 2,6 тыс. человек — это и сотрудники полиции, и ОМОН, и представители войск нацгвардии, привлекут также и частные охранные организации.

На входах на площадку фестиваля установят металлодетекторы, на территории и парковках — камеры видеонаблюдения. Границы участка и парковочных зон огородят металлической сеткой, обустроят временные дороги и освещение, систему отвода грунтовых вод.

Отдельное внимание будет уделяться и контролю качества питьевой воды и продуктов питания, которые будут реализовывать на территории фестиваля, а также проверке соблюдения необходимых санитарных условий. На месте проведения мероприятия проведут противоклещевую обработку.

В дни проведения фестиваля на его территории будет организовано круглосуточное дежурство четырех бригад скорой медицинской помощи, двух фельдшерских бригады и бригада специализированной медпомощи областной клинической больницы, центр медицины катастроф «Защита» разобьёт полевой госпиталь. На базе лечебных учреждений региона создаётся резерв необходимых медикаментов и препаратов крови, предусмотрен резерв койко-мест на случай необходимости госпитализации людей.