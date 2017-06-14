Москва, 14 июня, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать комитет Госдумы по делам мужчин, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Ну что комитет по делам женщин? Давно пора создавать комитет по делам мужчин. Мужчины погибают, нет — продолжают по старинке… Царя нет, советской власти, а комитет по делам женщин (есть)», — отметил парламентарий.

Предложение будет обсуждаться на Совете Думы, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Много очень серьезных предложений высказано, нужно нам обсудить эти вопросы на Совете Думы, потому что они требуют осмысления и переосмысления по ряду моментов в отношении комитетов», — сказал спикер Госдумы.