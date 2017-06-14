Нью-Йорк, США, 14 июня, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В США одно из крупнейших издательств страны Time Inc проведет масштабные сокращения персонала, заявил гендиректора компании Рич Баттиста.

Издательство Time

По его словам, из-за сокращения продаж печатной продукции и снижения числа подписчиков будет уволено около 300 сотрудников.

Сокращения проводятся в рамках масштабных преобразований и реорганизации всей структуры издательского дома, связанной с переформатированием структуры расходов, сказал Баттиста, отметив, что увольнения — это тяжелый, но необходимый шаг.

Издательство намерено реализовать несколько перспективных направлений: видеоконтент, скрытую рекламу, а также расширить бренд. При этом производство печатной продукции остается «важной частью компании».

Издательство Time было основано в 1922 году, оно является одним из самых крупных в США. Штаб-квартира компании расположена в Нью-Йорке.

Издательству принадлежат журналы Time, People, Life, Sports Illustrated и другие, всего более 100 наименований.