Вашингтон, 14 июня, 2017, 11:36 — ИА Регнум.

Глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон предстанет перед Комитетом Палаты представителей по иностранным делам на фоне готовящегося пакета мер наказания России за предполагаемое вмешательство в выборы в США, сообщает Associated Press.

Premier.gov.ru Рекс Тиллерсон

Государственный секретарь США должен дать показания 14 июня всего лишь за несколько часов до того, как в Сенате США пройдет голосование по вопросу санкций против России.

В свою очередь, глава Государственного департамента США обратил внимание законодателей страны на то, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на самой низкой отметке, при этом обострение продолжается.

Он предостерег их от дальнейших шагов, которые могут поставить крест на перспективах плодотворного сотрудничества между бывшими противниками в холодной войне.

Ранее Тиллерсон не стал выражать приверженность санкциями во время своих показаний перед Сенатским комитетом по международным отношениям. По его словам, он по-прежнему рассматривает предложенные меры наказания России, о которых договорились сенаторы из Демократической партии и Республиканской партии в ходе переговоров.