Новокузнецк, Кемеровская область, 14 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Новокузнецкий «Металлург» подал все необходимые документы для участия команды в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне 2017/18. Об этом 14 июня сообщается в твиттере клуба.

Skitterphoto Хоккей

«Все необходимые документы для вступления «Металлурга» в ВХЛ — поданы. В связи с этим будет несколько изменен план подготовки к сезону», — говорится в сообщении.

Напомним, что в середине мая новокузнецкий клуб был исключен из числа участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое решение было принято советом директоров лиги.

Новокузнецкий клуб занял последнее место в регулярном чемпионате в сезоне 2016/17. Кроме того, «Металлург» за девять лет, проведенных в КХЛ, ни разу не попадал в розыгрыш Кубка Гагарина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации Новокузнецка заявили о том, что намерены разобраться в причинах исключения клуба из КХЛ. В частности, в мэрии намерены изучить регламент лиги и соответствующие нормы права для подготовки заявления в судебные органы и прокуратуру.

Отметим также, что ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявлял о том, что оптимальное количество клубов лиги — 24. Он связал это с вопросом о сокращении расходов, которые идут на компенсации игрокам, а также с нехваткой квалифицированных игроков для слишком большого количества клубов лиги.