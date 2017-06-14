Москва, 14 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Совет Федерации отложил рассмотрение закона, предполагающего создание реестра чиновников и сотрудников силовых ведомств, лишенных должностей в связи с утратой доверия. Об этом в ходе пленарного заседания заявил глава комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает 14 июня корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Козленок, который считал до десяти». реж. Владимир Дегтярёв. 1968. СССР Меня посчитали

Клишас предложил перенести рассмотрение закона на следующее заседание Совфеда. Он пояснил, что закон нуждается в серьезной доработке, так как реестр касается прав и свобод граждан, нормы, которые он затрагивает, должны быть подробно рассмотрены.

Инициативу Клишаса поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что Совфеду не ясно, что будет включено в постановление и в должной ли мере будут учтены вопросы защиты прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Государственная дума РФ приняла закон о создании реестра чиновников, уволенных со службы по причине утраты доверия. Предполагается, что в нем будут указаны имена высших государственных чиновников, лишенных должностей из-за утраты доверия, в реестр также попадут работники прокуратуры, сотрудники Следственного комитета и органов внутренних дел, таможни, пожарной службы, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие. В черном списке могут оказаться работники Центробанка, должностные лица госкорпораций и социальных фондов, лишившиеся должностей из-за коррупции.

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