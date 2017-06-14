Якутск, 14 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум. И друг другу, и президенту РФ Владимиру Путину жители Якутска рассказывают о низком качестве водопроводной воды, которая течёт из кранов. Блоги и форумы переполнены сообщениями об этой проблеме, проиллюстрированными фото, на которых видно: вода коричневая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

v-tagile.ru Ржавая вода

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«Когда уже будет нормальная вода? Или это чудо никогда не случится? Река прошла месяц назад, а из крана до сих пор течет вонючая желтая жижа с песком», — пишет в блоге якутянка.

О проблеме горожане написали и на сайт, где сейчас принимаются вопросы на «Прямую линию» с главой государства 15 июня.

«Когда из крана будет течь чистая вода? Каждую весну и осень в Якутске из крана течёт не вода, а буквально грязь. Когда этому придёт конец?», — интересуются жители столицы республики у президента Владимира Путина.

По словам председателя комиссии по городскому хозяйству и экологии думы Якутска Сергея Черных, ситуация с качеством воды в столице региона должна измениться через год, когда будет завершено строительство нового водозабора. Он согласился с тем, что проблема низкого качества водопроводной воды в Якутске действительно существует, но указывает на её сезонность.

«Якутск стоит на левом берегу Лены, сибирской реки-рекордсменки, ширина которой в самых узких местах — 5−7 километров, и жители республики испокон веков брали воду с этой реки. Но население города росло, и потребление воды становилось выше», — озвучил причину проблемы Сергей Черных.

Так, проектная мощность водозабора составляет 60 тысяч кубометров в сутки при фактическом потреблении горожанами минимум 90 тысяч кубометров воды в день. По мнению депутата, вода мутнеет по ещё одному не зависящему от представителей власти обстоятельству — со временем русло реки изменяется, и вода отходит от старого водозабора. Другая проблема — река мелеет, а дноуглубительные работы проводить без разрешения федеральных ведомств невозможно, что усугубляет ситуацию.

«Вопрос замены водозабора остро стоит в Якутске уже порядка 7 лет, и с каждым годом ситуация с качеством воды становится только хуже, она серьёзно не соответствует нормативам по цветности и мутности (по оценке Роспотребнадзора республики превышает допустимые показатели в 2 раза)», — также отметил Сергей Черных.

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Как рассказал председатель комиссии по городскому хозяйству и экологии гордумы, вопрос необходимости нового водозабора поднимали перед властями республики несколько лет, и добились того, что на эти цели нашли деньги. Сейчас новое сооружение строит израильская компания, затем в месте расположения нового водозабора создадут искусственный водоём. Проект финансируется за счет средств госбюджета республики, а также за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития (2,1 млрд. рублей), возмещение которых также осуществляется из казны. Завершение строительства намечено на вторую половину 2018 года. На водозабор потратят порядка 4 млрд рублей, его проектная мощность составляет до 110 тыс. кубометров в сутки.

Однако депутат Госсобрания Якутии Гаврил Парахин считает, что водозабор строят там, где никогда воды не будет, и его запуск если и изменит ситуацию, то только на недолгое время, максимум — на 10−15 лет.

«Этот водозабор — просто памятник на песке. Исследовавшие это место специалисты говорят о том, что ещё нужно будет предпринять большие усилия, чтобы вода туда зашла, — пояснил парламентарий. — Строить его дешевле, чем вести воду из Кангалассов или Табаги, но по факту это экономия в убыток себе. Чтобы направить туда русло, нужно подвести технику — земснаряды, а для этого или приобрести их или взять в аренду, чтобы они там работали достаточно долгое время. И не факт, что через месяц, через два, год или два этот земснаряд не размоет, и вода опять пойдёт не туда, куда нужно. Такого мнение московских исследователей, которые серьёзно занимались изучением этого вопроса».

Он рассказал, что у него в квартире из-под крана песок вместо воды с начала мая.

«И это у всех, причём, не только в старом городе, но и в его новой части. Даже те, кто приезжает в Якутск в гостиницу Лена жаловались на жёлтую воду, пахнущую болотом», — рассказал Гаврил Парахин.

Проблемы с качеством воды, по словам депутата, в Якутске длятся с весны по осень — сначала они возникают из-за паводка и ледохода, потом — из-за обмеления реки Лена. Гаврил Парахин недоумевает: как можно жить на одной из самых больших и чистых рек России, и при этом не обеспечивать горожан качественной водой.

«В Якутске все, кому не лень, продают воду. Даже госпредприятие, ФАПК, этим уже начало заниматься», — подчеркнул депутат.

Сергей Черных видит ещё один способ улучшить качество водопроводной воды помимо строительства водозабора. В качестве одной из мер он называет передачу доли АО «Водоканал» из республиканской собственности в городскую, так как это предприятие снабжает водой жителей Якутска, но власти столицы республики на сегодняшний день не имеют никаких рычагов влияния на неё. Вопрос выделения средств на приобретение пакета акций «Водоканала» будет рассмотрен депутатами на ближайшей сессии, пояснил также Сергей Черных.

Как сообщало ИА REGNUM, на эту же проблему горожане жаловались и год назад. По данным регионального Роспотребнадзора на июнь 2016 года, показатель мутности был превышен в 3 раза, цветности — в 2,7. Надзорное ведомство призывало горожан не пить водопроводную воду и покупать бутилированную.

В Роспотребнадзор за 1,5 года поступило более 150 жалоб на плохое качество водопроводной воды. В отношении допустивших отклонение от нормативов лиц ведётся 7 административных расследований, с виновных взыскан 1,25 млн рублей штрафов. Однако получить компенсацию за грязную воду из-под крана горожане могут только после судебных разбирательств.