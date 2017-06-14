Хабаровск, 14 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Рыбопромысловая отрасль Хабаровского края показывает устойчивое развитие и уверенный рост — налоговые отчисления растут вместе с уловами, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снейдерс Франс. Рыбная лавка

Читайте также: Рыбаки Хабаровского края пошли на вековой рекорд

В 2016 году промысловики Хабаровского края добыли 375 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 19% больше, чем в 2015 году. Налоговые отчисления рыбопромышленников также не могут не радовать региональные власти — в 2016 году они составили 1 млрд 265 млн рублей, а за первые 4 месяца 2017 показали рост — в казну поступило 680 млн рублей. Наибольший вклад в формирование бюджета внесли предприятия региона, осуществляющие промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации и прибрежных районах. Именно на их долю приходится вылов более 75% всех биоресурсов.

«На сегодняшний день рыбный комплекс — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей в крае. Ежегодно увеличиваются объемы вылова, переработки и реализации продукции. Рыбоперерабатывающие предприятия активно вкладывают в отрасль, это мы видим по налоговым поступлениям в бюджет. Правительство края готово активно поддерживать успешные производства и перспективные инвестиционные проекты. Для этого у нас есть все необходимые механизмы», — отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт.

В целом по региону эффективность использования водных биологических ресурсов повысилась на 40%. Сегодня она составляет 3,4 тыс. рублей на 1 тонну выловленного сырья. В настоящее время Хабаровский край занимает III место в ДФО по этому показателю.

Читайте также: В свободном порту Ванино построят новый автовокзал, переработают лес и рыбу

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе путины-2016 рыбаки Хабаровского края установили вековой рекорд, добыв 375 тыс. тонн рыбы и водных биоресурсов. Таких уловов в регионе не видели с начала XX века. Хабаровский край находится на 4 месте среди традиционно рыбацких регионов ДФО, на его долю приходится 11% всей добычи в округе.